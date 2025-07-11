По данным аналитиков, продажи Death Stranding 2 в июне составили менее 700 тыс. копий

Согласно последнему отчёту Alinea Analytics, Death Stranding 2 не радует продажами. Несмотря на восторженные отзывы критиков, долгожданный сиквел игры Хидео Кодзимы был продан тиражом 687 000 копий за первую неделю. Стоит также отметить, что многие игроки бросают игру уже после первых нескольких глав (о чём свидетельствует процент трофеев, полученных пользователями PS5). Хотя игра принесла самый высокий доход среди всех платных игр PlayStation в июне, её продажи, как отмечает Alinea, ниже, чем у других игр PlayStation Studios.

EA Sports FC 25 возглавила июньские чарты продаж на PlayStation, разойдясь тиражом в 905 000 копий, хотя это во многом связано со значительным снижением цены до всего лишь 14 долларов. Общие продажи FC 25 на PlayStation уже превысили 19,2 миллиона копий. Несмотря на это, целых 59% игроков FC 24 на этой платформе ещё не перешли на новую версию, хотя в основном это пользователи, получившие игру через PlayStation Plus. Alinea Analytics прогнозирует, что EA продолжит активно использовать акции и партнёрские отношения с PS Plus вплоть до выхода FC 26.

Третье место заняла неожиданная новинка: Rematch, аркадный футбол от Sloclap, проданный тиражом 569 000 копий. Общие продажи игры на PlayStation превысили 680 000, а в Steam было продано ещё 1,4 миллиона копий. Успех игры обусловлен доступностью и простым, но в то же время увлекательным игровым процессом, что привлекает поклонников как Rocket League, так и FC 25.

В двух шагах от пьедестала оказались Elden Ring: Nightreign (558 000 копий) и Forza Horizon 5 (555 000), хит Microsoft, который, по сообщениям, уже разошёлся тиражом почти 2,9 миллиона копий на PlayStation. Это первая игра Microsoft, достигшая такого результата на консоли Sony менее чем за три месяца.

Далее в списке расположились стабильно успешные франшизы, такие как GTA V (431 000), Minecraft (416 000) и вернувшаяся Stellar Blade, продажи которой значительно выросли после выхода на ПК. Завершают рейтинг Expedition 33 (240 000) и The Last of Us: Part II (150 000), которые выиграли от июньских акций Days of Play.

Отчёт Alinea Analytics чётко показывает, что в июне на PlayStation доминировали спортивные игры и игры известных брендов.