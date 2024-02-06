По мнению DF, в Death Stranding 2 может быть использовано глобальное освещение с трассировкой лучей

Команда Digital Foundry обсудила новый трейлер Death Stranding 2, предположив, что в игре будет реализована технология трассировки лучей для создания более динамичных эффектов глобального освещения.
Полный выпуск доступен для просмотра по ссылке, но отдельные комментарии о трассировке лучей в Death Stranding 2 звучат начиная с 7 минуты. В трейлере можно выделить одну сцену, а именно: главный герой находится в темном месте, постепенно освещаемом дневным светом.
Помимо общей графической красоты сцены (и всего трейлера), то, как солнечный свет динамично освещает внутреннюю часть помещения, указывает на то, что, возможно, используется решение глобального освещения с трассировкой лучей.
В Horizon Forbiden West есть очень впечатляющее искусственное освещение, которое предварительно просчитывается, но оно не динамично (...) Либо это очень удачное и впечатляющее растеризованное решение, либо, возможно, они действительно используют преимущества глобального освещения с трассировкой лучей".
— Digital Foundry
Стоит напомнить, что Death Stranding 2, как и первая игра, разрабатывается на том же графическом движке, что и Horizon Forbiden West. Игра от Kojima Productions разрабатывается на еще более свежей версии графического движка Decima и, возможно, с новыми технологиями, например, глобальным освещением с трассировкой лучей.
При этом важно учесть, не смотря на упомянутую возможность использования трассировки лучей для эффектов глобального освещения, в трейлере есть несколько сцен, которые наглядно показывают, что отражения созданы с помощью техники Screen Space Reflections. Впрочем, более точные выводы об этих нюансах мы сможем сделать только после выхода финальной версии игры.
Релиз Death Stranding 2: On the Beach на PlayStation 5 запланирован на 2025 год.
Ладно
это динамическое освещение - это тупо темноата, да пошла она
крутое динамическое освещение это когда дверь в туалете открываешь светло, когда закрываешься темно ничего не видно фонарик включаешь. когда в дверном проеме стоишь поповна света проходит. но за дверью всегда светло
плохое тупое это когда все залито светом небесным ангельским и в туалет не включая свет без фонарика ходишь или там освещение кубической карты по скрипту работает и когда у тебя темно то во всей вселенной вселенной свет отключается и включается когда на улицу выходишь.
а статичное освещение это ваще дикая дич. это короче фотоны повылетали и застыли навсегда и берешь такой табуретку а тени от нее остаются мягкие и на ней тени остаются. и только от отдельных объектов иногда тени обновляются а тотально глобально не обновляются никогда или крайне редко или по записанной анимации теней и светильников из флипбука.
как сейчас делают, что герой как -будто бы чутка подсвечен и в целом где кромешная тьма должна быть, там ее нету, а тут будет темно в темных местах и я глаза себе выкалю , чтоб смотреть, что да как
А ещё там может быть тени и там , кусты ещё могут быть с камнями, бл*ть что за новость 😂😂😂
Сейчас хрен разберёшься в терминах. Речь о фулл РТ или о трассировки пути?
имеется в виду наверно глобальная иллюминация на основе рт. опять таки муки терминологии типа трассировки пути игровой и игровой тарасовки луча.
глобальное освещение с трассировкой пути это всегда крута.
Всё что было прошло и назад не вернётся
И на игры давно не хочу я смотреть
Надо мною уже дух невидимый вьётся
Мою душу пытаясь любовью согреть