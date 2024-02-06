По мнению DF, в Death Stranding 2 может быть использовано глобальное освещение с трассировкой лучей

Команда Digital Foundry обсудила новый трейлер Death Stranding 2, предположив, что в игре будет реализована технология трассировки лучей для создания более динамичных эффектов глобального освещения.

Полный выпуск доступен для просмотра по ссылке, но отдельные комментарии о трассировке лучей в Death Stranding 2 звучат начиная с 7 минуты. В трейлере можно выделить одну сцену, а именно: главный герой находится в темном месте, постепенно освещаемом дневным светом.

Помимо общей графической красоты сцены (и всего трейлера), то, как солнечный свет динамично освещает внутреннюю часть помещения, указывает на то, что, возможно, используется решение глобального освещения с трассировкой лучей.

В Horizon Forbiden West есть очень впечатляющее искусственное освещение, которое предварительно просчитывается, но оно не динамично (...) Либо это очень удачное и впечатляющее растеризованное решение, либо, возможно, они действительно используют преимущества глобального освещения с трассировкой лучей".



— Digital Foundry

Стоит напомнить, что Death Stranding 2, как и первая игра, разрабатывается на том же графическом движке, что и Horizon Forbiden West. Игра от Kojima Productions разрабатывается на еще более свежей версии графического движка Decima и, возможно, с новыми технологиями, например, глобальным освещением с трассировкой лучей.

При этом важно учесть, не смотря на упомянутую возможность использования трассировки лучей для эффектов глобального освещения, в трейлере есть несколько сцен, которые наглядно показывают, что отражения созданы с помощью техники Screen Space Reflections. Впрочем, более точные выводы об этих нюансах мы сможем сделать только после выхода финальной версии игры.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach на PlayStation 5 запланирован на 2025 год.