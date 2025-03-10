По мотивам Death Stranding 2 выйдут лимитированные часы за $1495

Швейцарская компания Hamilton объединилась с Хидео Кодзимой и Ёдзи Синкавой, чтобы выпустить лимитированную серию часов по мотивам Death Stranding 2. Эксклюзивный аксессуар, вдохновленный футуристической эстетикой игры, поступит в продажу 26 июня 2025 года — в день выхода проекта. Стоимость часов составит $1495, а приобрести их можно будет на официальном сайте Hamilton.

Лимитированные часы American Classic Boulton Death Stranding 2 Edition выполнены в титановом корпусе с черным PVD-покрытием. Они оснащены оранжевой секундной стрелкой, черным циферблатом и семью сапфировыми кристаллами, которые придают дизайну особую глубину и световые эффекты. На задней крышке нанесена гравировка с логотипом Death Stranding, а также уникальный номер каждого экземпляра.

Всего выпущено 2000 штук, что делает модель настоящим коллекционным предметом для поклонников игры и часов премиум-класса.

Часы работают на автоматическом механизме с запасом хода до 80 часов. Движения запястья владельца передают энергию заводной пружине, а специальный балансир Nivachron защищает механизм от магнитных полей.

Интересно, что именно эти часы можно заметить в трейлере Death Stranding 2, где их носит персонаж в исполнении Луки Маринелли. Многие фанаты уже заметили его сходство с Снейком из Metal Gear Solid, что только подогревает интерес к игре.