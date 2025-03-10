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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 393 оценки

По мотивам Death Stranding 2 выйдут лимитированные часы за $1495

IKarasik
Новости

Швейцарская компания Hamilton объединилась с Хидео Кодзимой и Ёдзи Синкавой, чтобы выпустить лимитированную серию часов по мотивам Death Stranding 2. Эксклюзивный аксессуар, вдохновленный футуристической эстетикой игры, поступит в продажу 26 июня 2025 года — в день выхода проекта. Стоимость часов составит $1495, а приобрести их можно будет на официальном сайте Hamilton.

Лимитированные часы American Classic Boulton Death Stranding 2 Edition выполнены в титановом корпусе с черным PVD-покрытием. Они оснащены оранжевой секундной стрелкой, черным циферблатом и семью сапфировыми кристаллами, которые придают дизайну особую глубину и световые эффекты. На задней крышке нанесена гравировка с логотипом Death Stranding, а также уникальный номер каждого экземпляра.

Геймеры раскритиковали коллекционное издание Death Stranding 2 и припомнили Кодзиме его собственные слова

Всего выпущено 2000 штук, что делает модель настоящим коллекционным предметом для поклонников игры и часов премиум-класса.

Часы работают на автоматическом механизме с запасом хода до 80 часов. Движения запястья владельца передают энергию заводной пружине, а специальный балансир Nivachron защищает механизм от магнитных полей.

Интересно, что именно эти часы можно заметить в трейлере Death Stranding 2, где их носит персонаж в исполнении Луки Маринелли. Многие фанаты уже заметили его сходство с Снейком из Metal Gear Solid, что только подогревает интерес к игре.

-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Destroited

Очередное барахло по мотивам за которое и рубля жалко. Напоминает ядерколу по фоллауту качество такое-же.

4
Человек-Анекдот

2025 год, всё есть в телефоне, даже если купить часы и носить, чтобы посмотреть время человек скорее всего уже машинально залезет в телефон

3
ТемныйВластелин

есть еще такие до++нутые которые носят часы, сам знаю парочку

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

просто у тебя мышление крестьянина, ты думаешь люди отдают тысячи, сотни тысяч долларов за часы чтобы смотреть на них время??

1
Даздрасен Дыклоп

Купят на алике за пару баксов, приклеют наклейку Дед Стрендинг 2...вуа ля, с вас 1.5 к дАлАров. БУРЯТ ГЕНИЙ!)

0
hpi

Нужно фалоимитатор для любителей хотьбы.

0