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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.6 689 оценок

По словам Хидео Кодзимы, около 80% всех игроков продолжили играть в Death Stranding 2 после завершения основного сюжета

KoRnEr KoRnEr

С момента выхода Death Stranding 2 прошел уже целый месяц. Игра получила исключительно положительные отзывы на старте и стала одним из главных претендентов на звание «Игра года» наряду с такими играми, как Clair Obscur: Expedition 33 и Donkey Kong Bananza.

"Вершина творческого геймдизайна": Death Stranding 2 получает восторженные отзывы прессы

Хидео Кодзима также подтвердил, что многие игроки уже прошли игру, и заявил, что значительная часть игроков продолжила играть даже после того, как пошли титры. Ведь большинство игроков склонны закрывать игру, не дойдя до конца. Поэтому это важное достижение для Death Stranding 2.

Недавно директор написал, что Kojima Productions собрала множество данных об игроках, взаимодействующих с Death Stranding 2.

Согласно исследованию студии, почти 80% игроков продолжили играть после завершения сюжета. Для любой игры это было бы впечатляющим достижением, но для такой игры, как Death Stranding 2, это ещё интереснее.

Поскольку франшиза известна своим медленным и размеренным темпом, многие игроки отказались от первой части, назвав её «скучным симулятором ходьбы». Однако статистика показывает, что восприятие серии существенно изменилось с 2019 года.

Хидео Кодзима также поделился статистикой по некоторым сооружениям, спасённым животным и знакам. Согласно его твиту, кенгуру были самыми популярными животными в игре, а геймеры чаще всего прокладывали зиплайны по всему миру.

Поскольку репутация оригинальной Death Stranding постепенно улучшалась в течение пяти лет, похоже, сиквел добился гораздо большего успеха. Фанаты даже начали просить Kojima Productions выпустить версии игры для Xbox и ПК, что свидетельствует о том, что ожидание простирается далеко за пределы аудитории PlayStation.

77
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Real Slim Shady

По словам Хидео Кодзимы он делает хорошие игры.

46
Almost G

ага а по словам Тодика : Старфилд тоже до сих пор раскрывается)))
но об этом не принято говорить в слух))

9
Николай Плачедо

Играл в сайлент пт от Кодзимы по началу думаешь как раньше до этого не дошли, а на 7м круге туфта.

Николай Плачедо Николай Плачедо

И ещё, сто% из ста, что хелпы выпускают к каждой игре сайлент, я ни за что не поверю что кто-то случайно сообразил 3раза по разному вызвать смех ребёнка.

1
Искусственный интеллeкт
С момента выхода Death Stranding 2 прошел уже целый месяц

блин, я только сегодня сюжет закончил. играл с момента релиза делюкса! в игре уже более 200 часов. полностью сам отстроил все дороги и рельсы. играю без асинхронного мультиплеера! почти все пункты прокачаны на 5 звезд, только не дают докачать Охотника и Путешественника. но оказывается они докачиваются после титров... о как! завтра буду их добивать...

игра - отвал башки! определенно игра года 👍👍👍

щас узнаем сколько клоунов прочли мой пост (уже 18):

31
Diablonos

Наверно эти 80% воображаемых игроков, сейчас с ним в одной комнате

20
Wuewueswtor

Они в хиралиях

Vova S

Ну почему. Новинки всегда приковывают к себе внимание. Не удивительно, что даже это "творение" этого азиата купило и играло достаточно людей. Разумеется, эта не заслуга какого-то выдуманного гения кодзимы, а просто желание пройти новую игру.

1
Diablonos Vova S

Тебе напомнить сколько игроков прошло божественный ведьмак3 за все эти годы? Ты будешь удивлен как мало людей вообще проходит игры.

Пользователь ВКонтакте

эта х у йня уже не новая, что 1 часть ,что 2 особой разницы нет. А Экспедиция полностью свежая и уникальная игра с новым сетингом и миром . Тут даже их в один ряд ставить не надо.Все номерные части идут нак уй, если есть адекватный конкурент. Такое правило должно быть у игр года // Илья Прохоров

16
Aksimad

у экспедиции не новый сеттинг

4
SexualHarassmentPanda Aksimad

Серьезно ? А где и в какое время по-вашему действие игры происходит?

Lefty2012

Купил PS5 ради этой игры, так как сомневался в надобности приставки, но так как игр не было, решил взять ее и заодно эту игру. Высунул диск из PS5 я уже на главе, как попадаешь в Австралию, это часов 6-7 игры и продал его от греха подальше. Хуже параши этой, за 7 тыс руб не найти))

15
Vova S

Хорошо хоть удалось продать на волне хайпа. 💪

2
Sciurus989

Бессмысленно играть во вторую не пройдя первую.

2
Lefty2012 Sciurus989

Первую я прошел полностью еще на старте

Авраам Линкольн
Игра получила исключительно положительные отзывы на старте и стала одним из главных претендентов на звание «Игра года» наряду с такими играми, как Clair Obscur: Expedition 33 и Donkey Kong Bananza

Просто нет слов! С такими Играми Года, пора заканчивать играть в игры вообще. Если Экспедицию 33 ещё с натяжкой можно номинировать на это звание, за неимением лучшего варианта. То остальные две - это ужас! Таких игр и врагу не пожелаешь!

13
Vova S

Случайно наткнулся на экспедицию 33 или как она там называется в твиче. Графика ничего так. Смотреть, конечно не стал. Но вариант что когда нибудь пройду появился.

Artorias13

Такого сына как ты,только врагу и пожелаешь, Павликарик ты наш Морозов)

Gridon

Откуда цифры в 80 процентов, если основная масса игроков даже сюжетку пробежать не успела

10
Челувек Челувекович

80% его друзей и знакомых)

10
NochnoiGid

Ты читать не умеешь или думать?

Попробуй ещё раз. И ещё. Пока не поймёшь суть написанного.

8
LoudLirio

80 % это на родине у кодзимы на верно велся подсчет

5
muxamor2011

Смелое заявление. Проверить в данный момент я увы его не могу.
Но знаю что только 22% игроков в Steam прошли сюжет первой части.

9
Yoshemitsu

Считай 80% от тех 22%

10
Clicl

Там по сути многие думают, что игра заканчивается на 13м эпизоде, так как там и в ролях все прошло, там даже не все догадываются что после берега, не заканчивается сюжетка, хотя там и минут 15 донести лу и пробраться в закрытую в начале дверь и все

1
muxamor2011 Clicl

Ну 13 главу тоже не сильно больше людей прошло.
судя по ачивкам большая часть слилась уже на второй главе.

.

.

.

Вообще с каждой новой главой люди только сливаются.
и это любую игру так можно посмотреть. до конца обычно сильно меньше половины доходит. как раз что то в районе 20%.
так что о каких 80% тут рассказывает этот гений я хз.
Наверно чел выше все таки прав. 80% от 22%.

8
Деиман

да да верим

7
Meddypap

Играют для закрытия на платину (это не тяжелее пареной репы), после, можно удалить и забыть про игру, имхо

5
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