По словам Хидео Кодзимы, около 80% всех игроков продолжили играть в Death Stranding 2 после завершения основного сюжета

С момента выхода Death Stranding 2 прошел уже целый месяц. Игра получила исключительно положительные отзывы на старте и стала одним из главных претендентов на звание «Игра года» наряду с такими играми, как Clair Obscur: Expedition 33 и Donkey Kong Bananza.
Хидео Кодзима также подтвердил, что многие игроки уже прошли игру, и заявил, что значительная часть игроков продолжила играть даже после того, как пошли титры. Ведь большинство игроков склонны закрывать игру, не дойдя до конца. Поэтому это важное достижение для Death Stranding 2.
Недавно директор написал, что Kojima Productions собрала множество данных об игроках, взаимодействующих с Death Stranding 2.
Согласно исследованию студии, почти 80% игроков продолжили играть после завершения сюжета. Для любой игры это было бы впечатляющим достижением, но для такой игры, как Death Stranding 2, это ещё интереснее.
Поскольку франшиза известна своим медленным и размеренным темпом, многие игроки отказались от первой части, назвав её «скучным симулятором ходьбы». Однако статистика показывает, что восприятие серии существенно изменилось с 2019 года.
Хидео Кодзима также поделился статистикой по некоторым сооружениям, спасённым животным и знакам. Согласно его твиту, кенгуру были самыми популярными животными в игре, а геймеры чаще всего прокладывали зиплайны по всему миру.
Поскольку репутация оригинальной Death Stranding постепенно улучшалась в течение пяти лет, похоже, сиквел добился гораздо большего успеха. Фанаты даже начали просить Kojima Productions выпустить версии игры для Xbox и ПК, что свидетельствует о том, что ожидание простирается далеко за пределы аудитории PlayStation.
По словам Хидео Кодзимы он делает хорошие игры.
ага а по словам Тодика : Старфилд тоже до сих пор раскрывается)))
но об этом не принято говорить в слух))
Играл в сайлент пт от Кодзимы по началу думаешь как раньше до этого не дошли, а на 7м круге туфта.
И ещё, сто% из ста, что хелпы выпускают к каждой игре сайлент, я ни за что не поверю что кто-то случайно сообразил 3раза по разному вызвать смех ребёнка.
блин, я только сегодня сюжет закончил. играл с момента релиза делюкса! в игре уже более 200 часов. полностью сам отстроил все дороги и рельсы. играю без асинхронного мультиплеера! почти все пункты прокачаны на 5 звезд, только не дают докачать Охотника и Путешественника. но оказывается они докачиваются после титров... о как! завтра буду их добивать...
игра - отвал башки! определенно игра года 👍👍👍
щас узнаем сколько клоунов прочли мой пост (уже 18):
Наверно эти 80% воображаемых игроков, сейчас с ним в одной комнате
Они в хиралиях
Ну почему. Новинки всегда приковывают к себе внимание. Не удивительно, что даже это "творение" этого азиата купило и играло достаточно людей. Разумеется, эта не заслуга какого-то выдуманного гения кодзимы, а просто желание пройти новую игру.
Тебе напомнить сколько игроков прошло божественный ведьмак3 за все эти годы? Ты будешь удивлен как мало людей вообще проходит игры.
эта х у йня уже не новая, что 1 часть ,что 2 особой разницы нет. А Экспедиция полностью свежая и уникальная игра с новым сетингом и миром . Тут даже их в один ряд ставить не надо.Все номерные части идут нак уй, если есть адекватный конкурент. Такое правило должно быть у игр года // Илья Прохоров
у экспедиции не новый сеттинг
Серьезно ? А где и в какое время по-вашему действие игры происходит?
Купил PS5 ради этой игры, так как сомневался в надобности приставки, но так как игр не было, решил взять ее и заодно эту игру. Высунул диск из PS5 я уже на главе, как попадаешь в Австралию, это часов 6-7 игры и продал его от греха подальше. Хуже параши этой, за 7 тыс руб не найти))
Хорошо хоть удалось продать на волне хайпа. 💪
Бессмысленно играть во вторую не пройдя первую.
Первую я прошел полностью еще на старте
Просто нет слов! С такими Играми Года, пора заканчивать играть в игры вообще. Если Экспедицию 33 ещё с натяжкой можно номинировать на это звание, за неимением лучшего варианта. То остальные две - это ужас! Таких игр и врагу не пожелаешь!
Случайно наткнулся на экспедицию 33 или как она там называется в твиче. Графика ничего так. Смотреть, конечно не стал. Но вариант что когда нибудь пройду появился.
Такого сына как ты,только врагу и пожелаешь, Павликарик ты наш Морозов)
Откуда цифры в 80 процентов, если основная масса игроков даже сюжетку пробежать не успела
80% его друзей и знакомых)
Ты читать не умеешь или думать?
Попробуй ещё раз. И ещё. Пока не поймёшь суть написанного.
80 % это на родине у кодзимы на верно велся подсчет
Смелое заявление. Проверить в данный момент я увы его не могу.
Но знаю что только 22% игроков в Steam прошли сюжет первой части.
Считай 80% от тех 22%
Там по сути многие думают, что игра заканчивается на 13м эпизоде, так как там и в ролях все прошло, там даже не все догадываются что после берега, не заканчивается сюжетка, хотя там и минут 15 донести лу и пробраться в закрытую в начале дверь и все
Ну 13 главу тоже не сильно больше людей прошло.
судя по ачивкам большая часть слилась уже на второй главе.
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Вообще с каждой новой главой люди только сливаются.
и это любую игру так можно посмотреть. до конца обычно сильно меньше половины доходит. как раз что то в районе 20%.
так что о каких 80% тут рассказывает этот гений я хз.
Наверно чел выше все таки прав. 80% от 22%.
да да верим
Играют для закрытия на платину (это не тяжелее пареной репы), после, можно удалить и забыть про игру, имхо