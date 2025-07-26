По словам Хидео Кодзимы, около 80% всех игроков продолжили играть в Death Stranding 2 после завершения основного сюжета

С момента выхода Death Stranding 2 прошел уже целый месяц. Игра получила исключительно положительные отзывы на старте и стала одним из главных претендентов на звание «Игра года» наряду с такими играми, как Clair Obscur: Expedition 33 и Donkey Kong Bananza.

Хидео Кодзима также подтвердил, что многие игроки уже прошли игру, и заявил, что значительная часть игроков продолжила играть даже после того, как пошли титры. Ведь большинство игроков склонны закрывать игру, не дойдя до конца. Поэтому это важное достижение для Death Stranding 2.

Недавно директор написал, что Kojima Productions собрала множество данных об игроках, взаимодействующих с Death Stranding 2.

Согласно исследованию студии, почти 80% игроков продолжили играть после завершения сюжета. Для любой игры это было бы впечатляющим достижением, но для такой игры, как Death Stranding 2, это ещё интереснее.

Поскольку франшиза известна своим медленным и размеренным темпом, многие игроки отказались от первой части, назвав её «скучным симулятором ходьбы». Однако статистика показывает, что восприятие серии существенно изменилось с 2019 года.

Хидео Кодзима также поделился статистикой по некоторым сооружениям, спасённым животным и знакам. Согласно его твиту, кенгуру были самыми популярными животными в игре, а геймеры чаще всего прокладывали зиплайны по всему миру.

Поскольку репутация оригинальной Death Stranding постепенно улучшалась в течение пяти лет, похоже, сиквел добился гораздо большего успеха. Фанаты даже начали просить Kojima Productions выпустить версии игры для Xbox и ПК, что свидетельствует о том, что ожидание простирается далеко за пределы аудитории PlayStation.