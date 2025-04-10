По словам Кодзимы, Death Stranding 2 готова "примерно на 95%"

Хидео Кодзима долгое время заставлял нас ждать новой информации о Death Stranding 2. Однако в первой половине марта мы узнали все ключевые детали. Появился длинный трейлер с фрагментами игрового процесса, была объявлена ​​дата релиза и начались предварительные продажи.

Поскольку до премьеры осталось 2,5 месяца, создатели работают с полной отдачей, чтобы проект был завершен по плану. Хидео Кодзима упомянул, что Death Stranding 2 завершена примерно на 95%. Последние штрихи уже сделаны, и вскоре мы должны получить подтверждение о достижении золотого статуса.

Сейчас около 95%... По ощущениям, сейчас 10 часов вечера, если говорить о 24 часах, то есть осталось два часа.

Death Stranding 2 выйдет 26 июня на PlayStation 5.