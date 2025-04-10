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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 422 оценки

По словам Кодзимы, Death Stranding 2 готова "примерно на 95%"

monk70 monk70

Хидео Кодзима долгое время заставлял нас ждать новой информации о Death Stranding 2. Однако в первой половине марта мы узнали все ключевые детали. Появился длинный трейлер с фрагментами игрового процесса, была объявлена ​​дата релиза и начались предварительные продажи.

Поскольку до премьеры осталось 2,5 месяца, создатели работают с полной отдачей, чтобы проект был завершен по плану. Хидео Кодзима упомянул, что Death Stranding 2 завершена примерно на 95%. Последние штрихи уже сделаны, и вскоре мы должны получить подтверждение о достижении золотого статуса.

Сейчас около 95%... По ощущениям, сейчас 10 часов вечера, если говорить о 24 часах, то есть осталось два часа.

Death Stranding 2 выйдет 26 июня на PlayStation 5.

11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
UnhappyYegor

Кинцо клепают быстро кек

3
Opus Magnum

Ребят, если игра с открытым миром, какие варианты быстрого исследования будут? И сюжет вообще реально понять или очень артхусная вещь? Я в первой части запутался, было как-то странно, еще какие то отсылки через имена персонажей и названий мест помню были.

0
xXHASLXx

Каличный проект от каличного гения,хахахахахахахаыххыхывххыхапхыф

0
itzendixog

Когда Кодзима выпускает новую игру где в навании есть цифра 2, то в мире всегда происходит какая то жопа, так что ждем крутую пиар-компанию.

-5