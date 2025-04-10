По словам Кодзимы, Death Stranding 2 готова "примерно на 95%"

Хидео Кодзима долгое время заставлял нас ждать новой информации о Death Stranding 2. Однако в первой половине марта мы узнали все ключевые детали. Появился длинный трейлер с фрагментами игрового процесса, была объявлена дата релиза и начались предварительные продажи.
Поскольку до премьеры осталось 2,5 месяца, создатели работают с полной отдачей, чтобы проект был завершен по плану. Хидео Кодзима упомянул, что Death Stranding 2 завершена примерно на 95%. Последние штрихи уже сделаны, и вскоре мы должны получить подтверждение о достижении золотого статуса.
Сейчас около 95%... По ощущениям, сейчас 10 часов вечера, если говорить о 24 часах, то есть осталось два часа.
Death Stranding 2 выйдет 26 июня на PlayStation 5.
Кинцо клепают быстро кек
Ребят, если игра с открытым миром, какие варианты быстрого исследования будут? И сюжет вообще реально понять или очень артхусная вещь? Я в первой части запутался, было как-то странно, еще какие то отсылки через имена персонажей и названий мест помню были.
Каличный проект от каличного гения,хахахахахахахаыххыхывххыхапхыф
Когда Кодзима выпускает новую игру где в навании есть цифра 2, то в мире всегда происходит какая то жопа, так что ждем крутую пиар-компанию.