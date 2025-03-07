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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 377 оценок

По словам надежного инсайдера, предзаказы на Death Stranding 2: On the Beach откроют в марте

butcher69
Новости

По данным инсайдера billbil-kun, студия Kojima Productions откроет предзаказы Death Stranding 2: On the Beach до конца марта 2025 года.

Будут доступны несколько физических изданий игры: стандартное за $70 / €80 и коллекционное за $230. Однако его состав пока неизвестен.

10 марта в 1:00 (МСК) Хидео Кодзима проведёт презентацию на SXSW 2025, посвящённую Death Stranding 2. Ожидается, что именно там объявят о старте предзаказов и назовут точную дату выхода. На мероприятии также появятся Норман Ридус и Трой Бэйкер — исполнители главных ролей.

Death Stranding 2 выйдет на PS5 в 2025 году и продолжит историю Сэма Портера Бриджеса в постапокалиптическом мире.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

по логике, если предзаказы до конца марта, то релиз до лета что-ли? мне всё таки кажется, что релиз будет осенью, скорее всего в октябре

2
MetalGearStranding

C учетом того, что на первую часть предзаказ открылся 30 мая 2019, а релиз был 8 ноября, то да, скорее всего в середине-конце осени релиз будет)

0
enjoy_urina

Завидую тем, кто в состоянии проходить такие игры. У меня сдвг. Я не выдерживаю. Вот бы death stranding был как metal gear rising по геймплею, то это было бы нечто феноменальное. Сюжеты, миры, персонажей Коджимба делает наверно лучше всех, но геймплей - то стэлсы то бродилки - тяжело.

0
Sneaky Pete

На пк не выходит ? В топку

-2
DOTA HIKKA

Фиксируем лор игры. Не перепутайте. У вас же ICQ с фасолинку. Сперва мы тащим труп матери и кремируем его, а затем таскаем ребенка в роли няньки. Запомнили? все. Никаких больше вопросов. Сосони энд кодзима гении. В 3 части с DLC будете пирамиды египетские строить и таскать камни.

Ваша устаревшая инфа 10 летней давности а-ля кодзима уже не работает с сосони неактуальна. Вы плохо знаете японский рынок. Никаких бывших компаний и сотрудничества не бывает. Там как в Италии все у друг друга родственники брата сестры дедя тети знакомого соседа.

-10
enjoy_urina

Wtf is ICQ?

Это ж древний мессенджер аська. Ты откуда прибыл, бро?

1
Forsaken67rus enjoy_urina

Он наверное не знает, как пишется iq)))

0
Владимир Губайдуллин

Симулятор доставщика...ыыыы...тащим труп матери...ыыыы....у меня мозга нет....ыыыы.

Так ведь трудно поиграть в первую часть и понять на что она способна.

0
Han Yslat
У вас же ICQ с фасолинку.

ICQ существовавшая в 1996–2024 годах бесплатная кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями, для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяла пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет.

И как она связанна с игрой я хз)))

Коэффицие́нт интелле́кта IQ, хотя ты прав, у тебя с фасолинку как раз он))).

0
meushroom enjoy_urina

Просто на ровном месте оподливился

0