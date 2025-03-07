По словам надежного инсайдера, предзаказы на Death Stranding 2: On the Beach откроют в марте

По данным инсайдера billbil-kun, студия Kojima Productions откроет предзаказы Death Stranding 2: On the Beach до конца марта 2025 года.

Будут доступны несколько физических изданий игры: стандартное за $70 / €80 и коллекционное за $230. Однако его состав пока неизвестен.

10 марта в 1:00 (МСК) Хидео Кодзима проведёт презентацию на SXSW 2025, посвящённую Death Stranding 2. Ожидается, что именно там объявят о старте предзаказов и назовут точную дату выхода. На мероприятии также появятся Норман Ридус и Трой Бэйкер — исполнители главных ролей.

Death Stranding 2 выйдет на PS5 в 2025 году и продолжит историю Сэма Портера Бриджеса в постапокалиптическом мире.