По слухам, Death Stranding 2: On the Beach появилась в свободном доступе за два дня до релиза

Известный взломщик по обходу защиты Denuvo Andreh сообщил, что Death Stranding 2: On the Beach уже доступна в сети.

Death Stranding 2: On the Beach уже доступна в Cirno Downloader за целых 2 дня до официального релиза. Нет, это не предзагрузка — это полная версия игры, просто отсутствуют несколько языковых пакетов. Приятной игры.

Cirno Downloader — это неофициальный инструмент/сервис, который обычно связывают с распространением пиратского контента, в том числе игр до их релиза или без защиты DRM. В игре кстати игре нет Denuvo