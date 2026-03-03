Подтверждена поддержка функции NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution через приложение для Death Stranding 2 и Marathon

NVIDIA сегодня подтвердила, что две основные игры для ПК, выходящие в этом месяце, Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions и Marathon от Bungie, будут поддерживать новейшую модель второго поколения NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution через замещение в приложении NVIDIA.

Kojima Productions уже подтвердила поддержку NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией (также поддерживаются AMD FSR 4 и Intel XeSS 2). Теперь мы знаем, что пользователи смогут переключиться на DLSS 4.5 в режиме Super Resolution (который недавно превзошёл AMD FSR 4 и даже рендеринг в нативном разрешении в слепом тесте, проведённом Computerbase). Специальный драйвер для оптимизации Death Stranding 2: On the Beach будет выпущен ближе к релизу.

То же самое относится и к Marathon от Bungie. Шутер от первого лица с элементами эвакуации не будет поддерживать генерацию кадров, вероятно, чтобы избежать проблем с задержкой в ​​соревновательной игре, но позволит пользователям выбирать DLSS 4.5 через приложение для максимальной производительности и качества изображения. В играх Death Stranding 2: On the Beach и Marathon также доступна поддержка NVIDIA DLAA в настройках графики.

Игра Monster Hunter 3 Stories: Twisted Reflection от CAPCOM выйдет 13 марта и будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution, DLAA и Reflex. Однако о DLSS 4.5 или генерации кадров ничего не говорится, так что не стоит ожидать их наличия. Демоверсия уже доступна в Steam.