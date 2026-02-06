Похоже, что Хидео Кодзима уже монтирует трейлер предстоящей PC-версии Death Stranding 2

Судя по всему, Хидео Кодзима в данный момент занимается монтажом трейлера, который будет приурочен анонсу PC-версии Death Stranding 2: On the Beach.
Геймдизайнер поделился фотографией на которой он занимается видеомонтажом, предположительно, какого-то трейлера. Хотя детали на экране практически неразличимы, в верхней части четко видна надпись - A Hideo Kojima Game. Кодзима отметил, что делает это впервые за 8 месяцев.
Учитывая то, что недавно ESRB повторно присвоила возрастной рейтинг PC-версии игры, игроки практически единогласно сошлось во мнении, что данный трейлер будет посвящён её анонсу. По слухам, в феврале планируется мероприятие State of Play от Sony и если анонс действительно готовится, то его с большой вероятностью могут показать именно на этом мероприятии.
Кто то ждёт? Зачем нам напоминания про доставщика? )))
Я жду
Я жду. Мне там физика очень понравилась. А ещё она очень расслабляющая, кроме битвы с мини боссами. Хотя они даже не такие сложные на самом деле.
На пол игры хватило, дальше не смог. Растянута как по мне.
Я думал она уже вышла давно на пк ))) настолько плевать на этот шлак
Обязательно тут высказаться? )
Обязательно спрашивать)?
Если тебе настолько плевать, то че тут ты забыл? Шлака похавать пришел?
Вторую часть очень хочется. Кодзимыч ГЕНИЙ!
любители натягивать что ненадо на что нельзя...
Наконец-то, давай Кодзима выпускай уже на ПК, я жду
правильно правильно, всем ребята рекомендую. как минимум попробовать
лучше 1 части в разы
да? я просто 1 не вывез - расскажи чем лучше.
Хорошо бы на боксе тоже выпустили. Первая часть несмотря на драматические моменты понравилась.
К лету можно, пусть хотя бы год с релиза пройдёт.
Прошлая часть вышла через 8 месяцев, хотелось бы и эта что бы к весне вышла, в апреле хотя бы
Оооо доставка подехала 😂😂😂😂🤣🤣😂😂 ужос
Отличное продолжения истории. Графика, физика сюжет и механика игры всё на высшем уровне а кто попу рвёт крича что это симулятор доставщика, очень жаль этих людей и понятное дело что там мозгов хватает только для дота 2 и подобного г......на, для них онлайн помойки это шедевры игровой индустрии.
Жаль людей, у кого хватает мозгов только на симулятор ходьбы и высосанное, даже не из пальца, подобие сюжета, от которого рыдал даже старина Тодд :)
Ты этим комментом лишь показал то, что ты просто не понял эту игру. Это не просто симулятор ходьбы с сюжетом, это нечто большее, ты просто еще не дорос. Спорим что тебе даже нет 25 лет еще? Так как я уверен ты моложе, и поэтому тебе эту игру не понять еще
Этим комментом ты показал, что ты просто любитель низкосортного материала. Вангую, что тебе еще и "Песня льда и пламени" Дж.Мартина нравится, хоть бы и в исполнении высерьяла, так как осилить толстые тома текста ты не в состоянии априори :)