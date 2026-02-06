Похоже, что Хидео Кодзима уже монтирует трейлер предстоящей PC-версии Death Stranding 2

Судя по всему, Хидео Кодзима в данный момент занимается монтажом трейлера, который будет приурочен анонсу PC-версии Death Stranding 2: On the Beach.

Геймдизайнер поделился фотографией на которой он занимается видеомонтажом, предположительно, какого-то трейлера. Хотя детали на экране практически неразличимы, в верхней части четко видна надпись - A Hideo Kojima Game. Кодзима отметил, что делает это впервые за 8 месяцев.

Учитывая то, что недавно ESRB повторно присвоила возрастной рейтинг PC-версии игры, игроки практически единогласно сошлось во мнении, что данный трейлер будет посвящён её анонсу. По слухам, в феврале планируется мероприятие State of Play от Sony и если анонс действительно готовится, то его с большой вероятностью могут показать именно на этом мероприятии.