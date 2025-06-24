Пользователи высмеяли журналиста, поставившего минус Death Stranding 2 за "сомнительные стереотипы в отношении женщин"

Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы вышел — и, как и ожидалось, моментально взорвал инфополе. На Metacritic игра получила впечатляющие 90 баллов, став одной из самых высоко оценённых в 2025 году. Однако вместе с похвалами игра получила и некоторые негативные комментарии — не за геймплей, не за сюжет, а за «сомнительные стереотипы в отношении женщин». И это вызвало бурную реакцию в игровом сообществе.

Один из крупных игровых порталов поставил игре 7/10, указав среди минусов «клише в изображении женских персонажей». Фанаты, мягко говоря, не согласились. В соцсетях рецензента буквально разнесли — обвинения сыпались одно за другим: от предвзятости до некомпетентности. Некоторые даже предположили, что издание решило снизить оценку из-за отсутствия коммерческой выгоды. Особенно активно обсуждался тот факт, что автор рецензии ранее положительно оценил провальную Concord — и это, по мнению фанатов, многое объясняет.

«Какие клише?», — спрашивают геймеры в комментариях. «Вы рецензируете игру или пытаетесь протолкнуть свою повестку?» — иронизируют другие. Не менее бурной оказалась реакция и на то, что критик не конкретизировал, в чём именно заключаются эти самые «стереотипы».

Интересно, что схожая ситуация произошла и с Black Myth: Wukong — игрой, вдохновлённой китайской мифологией, где рецензенты отметили «недостаток разнообразия», несмотря на то, что главным героем является мифический Король Обезьян.

Парадоксально, но именно скандал лишь подогрел интерес к Death Stranding 2. Многие пользователи пишут, что теперь точно купят игру в первый день, раз уж она вызвала такую реакцию у этого журналиста. В каком-то смысле, Кодзима, как и хотел, вновь оказался вне рамок мейнстрима — и, возможно, именно в этом и заключается его настоящий успех.