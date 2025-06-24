Пользователи высмеяли журналиста, поставившего минус Death Stranding 2 за "сомнительные стереотипы в отношении женщин"

Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы вышел — и, как и ожидалось, моментально взорвал инфополе. На Metacritic игра получила впечатляющие 90 баллов, став одной из самых высоко оценённых в 2025 году. Однако вместе с похвалами игра получила и некоторые негативные комментарии — не за геймплей, не за сюжет, а за «сомнительные стереотипы в отношении женщин». И это вызвало бурную реакцию в игровом сообществе.
Один из крупных игровых порталов поставил игре 7/10, указав среди минусов «клише в изображении женских персонажей». Фанаты, мягко говоря, не согласились. В соцсетях рецензента буквально разнесли — обвинения сыпались одно за другим: от предвзятости до некомпетентности. Некоторые даже предположили, что издание решило снизить оценку из-за отсутствия коммерческой выгоды. Особенно активно обсуждался тот факт, что автор рецензии ранее положительно оценил провальную Concord — и это, по мнению фанатов, многое объясняет.
«Какие клише?», — спрашивают геймеры в комментариях. «Вы рецензируете игру или пытаетесь протолкнуть свою повестку?» — иронизируют другие. Не менее бурной оказалась реакция и на то, что критик не конкретизировал, в чём именно заключаются эти самые «стереотипы».
Интересно, что схожая ситуация произошла и с Black Myth: Wukong — игрой, вдохновлённой китайской мифологией, где рецензенты отметили «недостаток разнообразия», несмотря на то, что главным героем является мифический Король Обезьян.
Парадоксально, но именно скандал лишь подогрел интерес к Death Stranding 2. Многие пользователи пишут, что теперь точно купят игру в первый день, раз уж она вызвала такую реакцию у этого журналиста. В каком-то смысле, Кодзима, как и хотел, вновь оказался вне рамок мейнстрима — и, возможно, именно в этом и заключается его настоящий успех.
Первый Death Stranding - жутко скучный и унылый кал, где даже геймплея нету нормального! Ты просто ходишь по абсолютно пустым локациям всю игру и все! Это какой-то симулятор ходьбы, а не игра! И вторая часть с вероятностью в 99% будет точно такой же!
Так это и есть настоящий симулятор ходьбы. По сути, единственный в своём роде. К остальным играм слово "симулятор" применяется для комического эффекта, а тут всё серьёзно.
Занижать оценку игре из-за каких-то "клише", не бьющихся с твоей идеологией — это дурка.
Как и полагается ли6ерастне из байденовской эпохи )
Критики ни чем не отличаются от обычных челиков из инета, вообще нассать на их мнение, ты играешь в игру или не играешь в игру, нравится она тебе или нет дело уже твое, караван едет, а псы лают
Понимаешь в чем тема. Суть в том, что критик это чел типа секущий в вопросе нюансов того, что он берётся судить т.е. в играх это сюжет, гемплей и игродизайн.
Игро критик должен оценивать то, на что не способен рядовой игрок. И оценивать он должен - не предвзято и объективно, без политики. Но по факту мы имеем 100% проплаченные обзоры и отзывы критиков, которые отрабатывают гранты и гонорары выгода получателей. По итогу, нынче критики это фуфлагоны толкающие дичь, на которые все реагируют от противного т.е. если критик рекомендует игру, то покупать её - нельзя и наоборот.
Его не только высмеять, но и начать так же гнобить и сталкерить, как они это в эпоху байдена делали - содомюги и либераcты всех мастей людей буквально преследовали...
В отличие от уебищ на пг слова этого можно оправдать.