Пользователи заметили пропажу рейтинга ПК-версии Death Stranding 2 и опасаются возможной отмены порта

Незаметного обновления, касающегося Death Stranding 2, оказалось достаточно, чтобы насторожить часть сообщества. Страница игры на сайте ESRB, организации, отвечающей за рейтинги в США, недавно претерпела изменения, в результате которых было удалено любое упоминание о версии для ПК, что быстро вызвало беспокойство среди игроков, ожидающих выхода игры на этой платформе.

Изменение быстро вызвало ажиотаж в социальных сетях. Пользователи Twitter и Reddit начали делиться скриншотами обновлённой информации и строить предположения о возможной незаметной отмене версии для ПК. Это связано с тем, что ранее в описании игры явно упоминалась версия для ПК, что многие восприняли как указание на скорое официальное объявление.

Несмотря на шумиху, подтверждения отмены Death Stranding 2 на ПК нет. Kojima Productions никогда официально не анонсировала эту версию, и рейтинги часто корректируются по разным причинам, включая внутренние ошибки или изменения, запрошенные самими издателями. Другими словами, удаление версии для ПК из описания не обязательно означает окончательное изменение планов студии.

На данный момент ситуация остаётся неопределённой. Пока Kojima Productions или Sony не сделают прямого заявления, ситуация остаётся открытой для интерпретаций.