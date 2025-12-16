Пользователи заметили пропажу рейтинга ПК-версии Death Stranding 2 и опасаются возможной отмены порта

Незаметного обновления, касающегося Death Stranding 2, оказалось достаточно, чтобы насторожить часть сообщества. Страница игры на сайте ESRB, организации, отвечающей за рейтинги в США, недавно претерпела изменения, в результате которых было удалено любое упоминание о версии для ПК, что быстро вызвало беспокойство среди игроков, ожидающих выхода игры на этой платформе.
Изменение быстро вызвало ажиотаж в социальных сетях. Пользователи Twitter и Reddit начали делиться скриншотами обновлённой информации и строить предположения о возможной незаметной отмене версии для ПК. Это связано с тем, что ранее в описании игры явно упоминалась версия для ПК, что многие восприняли как указание на скорое официальное объявление.
Несмотря на шумиху, подтверждения отмены Death Stranding 2 на ПК нет. Kojima Productions никогда официально не анонсировала эту версию, и рейтинги часто корректируются по разным причинам, включая внутренние ошибки или изменения, запрошенные самими издателями. Другими словами, удаление версии для ПК из описания не обязательно означает окончательное изменение планов студии.
На данный момент ситуация остаётся неопределённой. Пока Kojima Productions или Sony не сделают прямого заявления, ситуация остаётся открытой для интерпретаций.
Вообще пох, геймплей около нулевой, может зайдёт если исключительно удутым играть.
и это пишет чел, у которого в любимом душная деревня
Душная или нет дело вкуса, но геймплея там в разы больше и нужно быть дауном, что бы это отрицать.
Так такие игры с глубоким повествованием, не для твоего слабого ума, иди играй в свой КС и не nuзди тут, нах ты высрал тут свои помои в чат, не позорься...
да и фиг с ним опять нудятина
Игроки пк особо не расстроятся, игра на любителя.
Кодзима обиделся на пользователей ПК, из-за того что на ТГА не получил статуэтку. И решил отомстить отменой порта, всё просто и понятно.
Ля а мы то тут причём :D Джеф сам виноват. Вначале признаётся в большой любви к Казахстану. А потом понимает, что если ему дать игру года, то все будут говорить что получил по блату
Кодзима психанул после ТГА, возомнил себя Гоголем и сжег нафиг второй том Странного Деда.
А если серьезно, никуда он со своим раздутым ЧСВ не денется, пройдет год и эксклюзивность как рукой снимет. Хотя Сони пора уже задуматься, кого они пригрели. Акелла второй раз промахивается, и пинка от Конами этот деятель получил не зря.
Либо какие-то свои закорючки, либо коджомбо бомбанул с ТГА и решил против пека-бояр пойти, ведь именно они все награды 33 отдали, а не дс2 (интересно почему же)
Нам этот огрызок кода не нужен
Отмена кучи халявного бабла для разрабов? Сомневаюсь..