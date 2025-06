Помимо Sony, Nintendo также внесла свой вклад в разработку Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach очень близка к официальному релизу для всех, в то время как определённая часть геймеров уже наслаждается игрой благодаря 48-часовому раннему доступу, предоставленному в самой дорогой версии.

Несколько часов назад официальный профиль PlayStation Studios XDEV , которая является студией поддержки Sony, подтвердил, что она помогала в разработке Death Stranding 2: On the Beach, хотя и не вдавалась в подробности.

Однако недавно выяснилось, что компания Nintendo Pictures, занимающаяся визуальным контентом, работала над захватом движения для Death Stranding 2: On the Beach, эксклюзивной игры для PlayStation 5, о чем свидетельствуют титры игры.

До того, как студия была приобретена Nintendo в 2022 году, Nintendo Pictures работала под названием Dynamo Pictures, производя CG-контент для фильмов, сериалов и игр, включая Final Fantasy XIII-2, Nier Replicant, Monster Hunter World и Persona 5.

Как Dynamo Pictures, компания также занималась захватом движения для первой Death Stranding, что объясняет ее участие во второй игре. После приобретения Nintendo, Nintendo Pictures сосредоточилась в основном на играх Nintendo, таких как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 и Super Mario Bros., за исключением Death Stranding 2.