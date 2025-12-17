Зарубежное СМИ VGC сегодня официально объявило свой список лучших игр 2025 года. Новая игра Хидео Кодзимы, Death Stranding 2: The Beach для The PlayStation 5, завоевала корону. Эта игра считается не только самой важной вехой эпохи PlayStation 5, но и практически идеальным ответом известного геймдизайнера спустя десять лет после ухода из своей бывшей компании.

VGC считает, что качество исполнения игры захватывает дух. Трой Бейкер демонстрирует лучшую игру в своей карьере, и хотя Норман Рид, исполнитель главной роли, признал, что иногда не понимал ход мыслей режиссера, именно этот сильный авторский стиль является душой игры. С точки зрения игрового процесса, игра искусно сочетает симуляцию доставки грузов с хардкорными стелс-боями, напоминающими Metal Gear Solid V. Будь то спуск с заснеженной горы в гробу или битва с гигантским смоляным монстром с помощью гитары с молниями, эта бурная фантазия доказывает, что Кодзима остаётся незаменимым гением в индустрии.

VGC также упомянули две весьма достойные игры, заслуживающие почётного упоминания. Одна из них — это неожиданная жемчужина среди JRPG, Clair Obscur: Expedition 33, чудесный проект, который потряс индустрию после того, как в озвучку для него были приглашены актёры с форума Reddit; другая — Kingdom Come: Deliverance 2, где Warhorse Studios представили реалистичный средневековый опыт выживания с бескомпромиссным хардкорным дизайном. Но в конечном итоге, для игрового медиа VGC, главным событием стала Death Stranding 2: The Beach.