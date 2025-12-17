ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 779 оценок

Портал VGC выбрал Death Stranding 2 игрой года

monk70 monk70

Зарубежное СМИ VGC сегодня официально объявило свой список лучших игр 2025 года. Новая игра Хидео Кодзимы, Death Stranding 2: The Beach для The PlayStation 5, завоевала корону. Эта игра считается не только самой важной вехой эпохи PlayStation 5, но и практически идеальным ответом известного геймдизайнера спустя десять лет после ухода из своей бывшей компании.

VGC считает, что качество исполнения игры захватывает дух. Трой Бейкер демонстрирует лучшую игру в своей карьере, и хотя Норман Рид, исполнитель главной роли, признал, что иногда не понимал ход мыслей режиссера, именно этот сильный авторский стиль является душой игры. С точки зрения игрового процесса, игра искусно сочетает симуляцию доставки грузов с хардкорными стелс-боями, напоминающими Metal Gear Solid V. Будь то спуск с заснеженной горы в гробу или битва с гигантским смоляным монстром с помощью гитары с молниями, эта бурная фантазия доказывает, что Кодзима остаётся незаменимым гением в индустрии.

VGC также упомянули две весьма достойные игры, заслуживающие почётного упоминания. Одна из них — это неожиданная жемчужина среди JRPG, Clair Obscur: Expedition 33, чудесный проект, который потряс индустрию после того, как в озвучку для него были приглашены актёры с форума Reddit; другая — Kingdom Come: Deliverance 2, где Warhorse Studios представили реалистичный средневековый опыт выживания с бескомпромиссным хардкорным дизайном. Но в конечном итоге, для игрового медиа VGC, главным событием стала Death Stranding 2: The Beach.

Giggity

Ноунеймы с плохим вкусом, понял 👍

MistaSpider

Ты сам то играл хоть?

Night Driving Avenger MistaSpider

На Плейграунде не играют, а только пишут какая *вставь название любой игры* плохая))

Mad IVIax

Общий сюжет мне показался слабее, чем в первой части и тон игры сместился в сторону большей клоунады, плюс самоповторы. Кодзиме надо было сразу делать вторую часть с повзрослевшей Лу в качестве нового курьера

Night Driving Avenger

Ну это более заслуженно чем "Игра года" у средненькой Экспедиции. Но моя любимица в этом году ККД2

Bibendi

Странно вообще, что эти полупокеры с Гей авордса вообще плюшек этой игре не дали. Одно внимание пошаговому фуфлу было уделено. Лично для меня DS 2 - тоже игра года.

