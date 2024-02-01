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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 221 оценка

Представлены стильные персонажные постеры Death Stranding 2: On the Beach

butcher69
Новости

Основатель и директор Kojima Productions Хидео Кодзима появился на выставке State of Play от Sony, чтобы раскрыть новые подробности о грядущем сиквеле Death Stranding для PlayStation 5. Прежде всего, стоит отметить, что полное название сиквела действительно Death Stranding будет Death Stranding 2: On The Beach. Как и предсказывал надежный инсайдер.

Вслед за насыщенным, и загадочным трейлером, в сети появились стильные персонажные постеры. Хотя главные герои возвращаются, к ним присоединяются новички, включая нового персонажа, которого сыграет режиссер "Безумного Макса" Джордж Миллер, и маленькую марионетку, которую сыграет режиссер Фатих Акин.

Death Stranding 2 выйдет на PS5 в 2025 году, но точная дата релиза пока не определена.

57
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

жаль что 25 год, но ничего подождем

14
TheDenStark

25 год будет мега крутой

10
A S U S

Если доживем.

2
darkMarshall

Почему-то MGS отдаёт

2
Kuzko

Ну дак ведь тот же Гений делает

1
Олег Дудин

Колоритные персонажи получились.

1
bohdan2015

говорящий брелок:) ну этим не удивишь, но довольно редкое явление в играх.

1
Exies27

Эхх до жить бы до 2025.

-1
SULIK 712

+

0
makeavelli

Пуууушечка =)

-3
Scorpion_GamePlay

Эх, надеюсь куплинов будет играть

-7
Punisher1

А самому играть не судьба?

8
Алан Битаров

Серьезно будешь смотреть на летсплей этого затупка?

4