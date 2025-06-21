Prime 1 Studio анонсировала фигурки Сэма и Хиггса из Death Stranding 2: On the Beach в масштабе 1/3

Если игра и коллекционное издание не были достаточными аргументами для принятия решения, то вот вам ещё один.

Предзаказ начнётся в третьем квартале 2025 года — с 1 июля по 30 сентября. Какая будет цена и когда стартуют продажи, неясно.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре будет озвучка на русском языке. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня в 15:00 по МСК.