Prime 1 Studio анонсировала премиальную фигурку Хиггса из Death Stranding 2 за $2000

Prime 1 Studio представляет фигурку Хиггса из серии Real Elite Masterline по мотивам Death Stranding 2: On the Beach. Изделие выполнено в масштабе 1/3, а лицо с поразительной точностью передает внешность актера Троя Бейкера. Особое внимание уделено гриму и характерным темным потекам на коже антагониста.
Комплектация DX Bonus включает сменные головы, руки и боевые гитары. Экспонат оснащен LED-подсветкой сенсоров, оружия и корпуса, а тематическая подставка дополнена эффектами смолы и фигуркой Dog Mine. Особенностью издания стала эксклюзивная голова в красной маске. Широкий выбор аксессуаров позволяет гибко настраивать позу и внешний вид персонажа.
Тираж ограничен 299 экземплярами, цена — $1 999. Предзаказы уже открыты, а поставки ожидаются в конце 2027 года.
кстати, могли бы выпустить Электрогитару в масштабе 1:1, при чем рабочую! уверен, фанаты бы оценили
Не, раздеть нельзя, не взлетит xD
Я за эти деньги лучше новый телек под плойку куплю)
Ганвест на столько хайпанул, что его уже в игры добавляют // Максим Желтышев
Я всё-таки думаю такие фигурки выпускают не для домашнего декора, а для обозревания более широкой публикой...