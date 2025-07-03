Продажи Death Stranding 2 на конец июня составили порядка 1,4 млн копий

Сказать, что Death Stranding 2: On the Beach была принята хорошо, было бы преуменьшением - это любимая игра критиков и уже одна из самых рейтинговых игр года. Но как обстоят дела с коммерческой точки зрения? Kojima Productions и Sony еще не опубликовали официальные данные о продажах, но Ampere Analysis утверждает, что в июне было продано 1,4 миллиона копий.
Впрочем, в прошлом месяце игра была доступна на PlayStation 5 всего пять дней. В Европе физические продажи игры стартовали медленнее, чем у ее предшественницы, но цифровые продажи, как сообщается, растут. В Великобритании продажи были примерно такими же: сиквел возглавил чарты, но его продажи оказались на 66 % ниже, чем у Death Stranding, и на 33 % ниже, чем у Astro Bot.
Что касается стартовых продаж оригинальной игры, то они неизвестны, но по состоянию на март 2021 года на PS4 и PC было продано более пяти миллионов копий. По состоянию на март 2025 года в нее уже сыграли более 20 миллионов игроков.
А шо так житко? Хайп прошел, дальше продажи полетят вниз. Быдло не оценила поделку бурята гения?
Она была доступна весь июнь, май, апрель и половину марта, именно тогда открылись предзаказы.
Оные входят в стартовы продажи. Цифры не бог весть какие, особенно с учетом громкой и дорогой маркетинговой компании.
Помнится, у первой части тоже были хорошие показатели на релизе, а потом они резко просели. Полки магазинов были завалены нераспроданными дисками. Оно и не удивительно, игра на любителя, тем более уже ясно, что от оригинала сиквел далеко не ушел.
На безрыбье конечно приобретают, иначе для чего тогда вообще нужна плойка. Но без мультиплатформы новых ценителей подобной эестремальной ходьбы за фуллпрайс найти сложно.
ожидаемо, даже больше чем должно было быть и естественно выше продаж всяких оццоссинов
Ты, наверное, хотел пошутить, а в результате сел в лужу.
Продажи сопоставимы, разве что у Ассассина после выхода в марте было на несколько дней больше. Собрали 1,2 миллиона копий при том что мультиплатформа, а не супер-пупер эксклюзив от гения, и хейтили не переставая, а не носились, как с писаной бурятской торбой.
Вот такие разборчивые игроки на платформе Сони.
бу бу бу)