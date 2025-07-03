Продажи Death Stranding 2 на конец июня составили порядка 1,4 млн копий

Сказать, что Death Stranding 2: On the Beach была принята хорошо, было бы преуменьшением - это любимая игра критиков и уже одна из самых рейтинговых игр года. Но как обстоят дела с коммерческой точки зрения? Kojima Productions и Sony еще не опубликовали официальные данные о продажах, но Ampere Analysis утверждает, что в июне было продано 1,4 миллиона копий.

Впрочем, в прошлом месяце игра была доступна на PlayStation 5 всего пять дней. В Европе физические продажи игры стартовали медленнее, чем у ее предшественницы, но цифровые продажи, как сообщается, растут. В Великобритании продажи были примерно такими же: сиквел возглавил чарты, но его продажи оказались на 66 % ниже, чем у Death Stranding, и на 33 % ниже, чем у Astro Bot.

Что касается стартовых продаж оригинальной игры, то они неизвестны, но по состоянию на март 2021 года на PS4 и PC было продано более пяти миллионов копий. По состоянию на март 2025 года в нее уже сыграли более 20 миллионов игроков.