Прохождение основного сюжета Death Stranding 2: On the Beach может занять 75 часов

Продолжение знаменитой игры Хидео Кодзимы обещает стать куда более масштабным. Согласно новым превью, опубликованным после демонстрации Death Stranding 2: On the Beach, сюжетная кампания может занять около 75 часов. Об этом сообщил Eurogamer: журналисты провели в игре 30 часов, что, по словам Kojima Productions, соответствует лишь 40% основной истории.

Действие на этот раз развернётся в Мексике и Австралии. Игроков ждёт обновлённая система боя, новые стелс-механики, арсенал и, конечно, фирменные элементы необычного повествования и философии Кодзимы. С учётом необязательного контента и исследования открытого мира, общее время прохождения может оказаться ещё выше.

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.