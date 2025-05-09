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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 443 оценки

Прохождение основного сюжета Death Stranding 2: On the Beach может занять 75 часов

butcher69 butcher69

Продолжение знаменитой игры Хидео Кодзимы обещает стать куда более масштабным. Согласно новым превью, опубликованным после демонстрации Death Stranding 2: On the Beach, сюжетная кампания может занять около 75 часов. Об этом сообщил Eurogamer: журналисты провели в игре 30 часов, что, по словам Kojima Productions, соответствует лишь 40% основной истории.

Действие на этот раз развернётся в Мексике и Австралии. Игроков ждёт обновлённая система боя, новые стелс-механики, арсенал и, конечно, фирменные элементы необычного повествования и философии Кодзимы. С учётом необязательного контента и исследования открытого мира, общее время прохождения может оказаться ещё выше.

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.

13
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
lDjazZy

Ясно, 30 часов ходьбы + 40 часов кинца

14
My life is a game

кинцо тип плохо? просто не твой жанр игр и все

2
Пользователь ВКонтакте

Один в один, как и первая часть, которую я прошёл за 75 часов😲 Офигеть, сколько прекрасных проектов вышло и выходит в 2025 году🤗 Не зря значит купил 5090. Чуйка меня никогда не подводила. А впереди ещё больше рулезов! Интересно, на каком движке будет вторая часть Death Stranding... Что то я пропустил этот момент. // Nvidia Power

13
samosan

Death Stranding не будет на ПК на старте,а может и вообще,ибо человека ответственного за переносы игр сони на пк из компании турнули.Так что зрая 5090 купил,мог 6090 взять,она лучше.

5
Mudak2005 samosan

Будет. Для сони это легкие деньги. Порт стоит копейки в производстве

My life is a game samosan

будет, просто через 1-2-3-4-5 лет

1
My life is a game Mudak2005

базу выдал + они над маркетингом не стараются,и над оптимизацией не всегда
с павуком 2 вообще дичь вышла, они забыла даже ценник игре поставить и открыть предзаказы)

samosan Mudak2005

Сони основной доход не с продажи своих игр,а с процентов за чужие получает.И тут выгоднее потерять деньги,но перетащить аудиторию из стима,чем получить,но ещё сильнее укрепить ПК гейминг.Без эксклюзивов никто консоли покупать не будет,у пк слишком много преимуществ.

F0XDIE
выходит эксклюзивно для PlayStation 5

Конечно конечно... А на ПК системные требования какие?

4
My life is a game

через 1-2 года узнаешь
рано спрашиваешь

Tsssss My life is a game

Не факт. До Соней вроде дошло что эксклюзивы для пс5, можно выпускать и на ПК спустя 3-6 месяце, а то и раньше )

1
My life is a game Tsssss

ни один экз сони не вышел через 3-6 месяцев

CooperMGN

Год полтора и узнаем.

MNM 777
4
Gridon

Кодзима снова раздул хронометраж псевдофилософским бредом и ходьбой курьера по Мексике. Новые пушки и стелс не замаскируют тот факт, что 30 часов это лишь 40% медитативного гринда

3
maximfighter

честно такое себе это больше длс, чем вторая часть, в итоге опять тоже самое делать

2
ALUCARD007

Значит буду проходить 150 часов эт хорошо)