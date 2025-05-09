Прохождение основного сюжета Death Stranding 2: On the Beach может занять 75 часов

Продолжение знаменитой игры Хидео Кодзимы обещает стать куда более масштабным. Согласно новым превью, опубликованным после демонстрации Death Stranding 2: On the Beach, сюжетная кампания может занять около 75 часов. Об этом сообщил Eurogamer: журналисты провели в игре 30 часов, что, по словам Kojima Productions, соответствует лишь 40% основной истории.
Действие на этот раз развернётся в Мексике и Австралии. Игроков ждёт обновлённая система боя, новые стелс-механики, арсенал и, конечно, фирменные элементы необычного повествования и философии Кодзимы. С учётом необязательного контента и исследования открытого мира, общее время прохождения может оказаться ещё выше.
Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.
Ясно, 30 часов ходьбы + 40 часов кинца
кинцо тип плохо? просто не твой жанр игр и все
Один в один, как и первая часть, которую я прошёл за 75 часов😲 Офигеть, сколько прекрасных проектов вышло и выходит в 2025 году🤗 Не зря значит купил 5090. Чуйка меня никогда не подводила. А впереди ещё больше рулезов! Интересно, на каком движке будет вторая часть Death Stranding... Что то я пропустил этот момент. // Nvidia Power
Death Stranding не будет на ПК на старте,а может и вообще,ибо человека ответственного за переносы игр сони на пк из компании турнули.Так что зрая 5090 купил,мог 6090 взять,она лучше.
Будет. Для сони это легкие деньги. Порт стоит копейки в производстве
будет, просто через 1-2-3-4-5 лет
базу выдал + они над маркетингом не стараются,и над оптимизацией не всегда
с павуком 2 вообще дичь вышла, они забыла даже ценник игре поставить и открыть предзаказы)
Сони основной доход не с продажи своих игр,а с процентов за чужие получает.И тут выгоднее потерять деньги,но перетащить аудиторию из стима,чем получить,но ещё сильнее укрепить ПК гейминг.Без эксклюзивов никто консоли покупать не будет,у пк слишком много преимуществ.
Конечно конечно... А на ПК системные требования какие?
через 1-2 года узнаешь
рано спрашиваешь
Не факт. До Соней вроде дошло что эксклюзивы для пс5, можно выпускать и на ПК спустя 3-6 месяце, а то и раньше )
ни один экз сони не вышел через 3-6 месяцев
Год полтора и узнаем.
Кодзима снова раздул хронометраж псевдофилософским бредом и ходьбой курьера по Мексике. Новые пушки и стелс не замаскируют тот факт, что 30 часов это лишь 40% медитативного гринда
честно такое себе это больше длс, чем вторая часть, в итоге опять тоже самое делать
Значит буду проходить 150 часов эт хорошо)