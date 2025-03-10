Ранний доступ, уникальная фигурка и многое другое: подробности различных изданий Death Stranding 2

Сегодня ночью наконец-то стала известна дата выхода Death Stranding 2: On the Beach. Хидео Кодзима лично посетил специальное мероприятие, на котором не только объявил о скором релизе игры, но и раскрыл подробности о различных изданиях сиквела.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня 2025 года, а предзаказы откроются 17 марта. Игра выйдет в нескольких вариантах, включая коллекционное издание за 229,99 долларов. Оно предложит не только цифровую версию игры, но и уникальные предметы, среди которых 15-дюймовая статуя Магелланова человека, миниатюрная фигурка Dollman, коллекционная коробка, арт-карты и письмо от Кодзимы. Кроме того, покупатели коллекционного издания получат 48-часовой ранний доступ и ряд внутриигровых предметов, включая эксклюзивные скелеты и патчи.

Также будет доступно Deluxe-издание за 79,99 долларов, включающее ранний доступ и бонусный контент, и стандартное цифровое издание за 69,99 долларов.

Внутриигровые предметы

Пулемет (пули MP) LV1 ранний доступ

Боевой скелет: золото (LV1, LV2, LV3)

Усиление скелета: золото (LV1, LV2, LV3)

Скелет Бокка: золото (LV1, LV2, LV3)

Квокка

Хиральный кошачий пластырь

Почему я?

Независимо от версии, предзаказ обеспечит доступ к дополнительным внутриигровым предметам: голограмме и разным усилениям экзоскилета.

Помимо информации об изданиях, Кодзима также анонсировал Stranding Harmony Concert Series — концертный тур, посвященный музыке из Death Stranding. Он стартует 8 ноября 2025 года в Сиднейском оперном театре, а затем пройдет по всему миру.

Почти наверняка сиквел повторит судьбу первой части: сначала игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, а позже доберется до ПК, а возможно, и до Xbox.