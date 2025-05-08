"Раскрывает потенциал первой игры": журналисты поделились своими впечатлениями от 30 часов игры в Death Stranding 2

8 мая ведущие западные издания опубликовали превью Death Stranding 2: On The Beach. Журналисты провели в игре около 25–30 часов, что составляет примерно 40% кампании, и уже называют сиквел «расширением всех идей оригинала». Разработчикам удалось сделать вторую часть одновременно дружелюбнее, насыщеннее и масштабнее.
Обозреватели сравнивают разницу между первой и второй частью Death Stranding с переходом от Breath of the Wild к Tears of the Kingdom. Основа геймплея та же, но всё стало глубже и разнообразнее: появились горные, лесные, пустынные биомы, а Сэму предстоит побывать в Мексике и Австралии.
Мир стал живее — по локациям гуляют животные, часто встречаются NPC с лицами знаменитостей. Появилась смена дня и ночи, штормы, землетрясения. Улучшен бой: больше оружия, проекции чудовищ, голографические гранаты. Можно проходить скрытно или вступать в открытые столкновения, как в Metal Gear Solid V.
Сюжет разворачивается быстрее, есть пересказ первой части и встроенный глоссарий. Техника доступна раньше — мотоцикл, транспорт, возможности кастомизации. Дополнительно прокачиваются навыки, рюкзаки и даже машины. А плеер с музыкой Кодзимы теперь всегда под рукой.
Игра выходит 26 июня — и всё указывает на то, что это будет не просто продолжение, а переосмысление самой концепции Death Stranding.
А, то есть унылая беготня первой игры раскрывается во второй? Ладно.
Велосипед с моторчиком дадут и зп повысят немного :)
Убрать симулятор носильщика, оставив сюжет концентрат, игра 10 из 10. А так, 4/10. Первую то после половины удалил, надоела беготня что отвлекала от сюжета. И эту так же мимо. Проще игрофильм посмотреть позже в 4к, как и первую часть.
слабый.
Геймплей наоборот классный, дает ощущение преодоления препятсвий, путешествия по диким местам. А после половины игры, когда везде прокладываешь дороги, катапульты и прочие подвесные тросы - путешествия осуществляются за минуты на огромные расстояния. Если ты этого не осилил и "задушился" - это больше говорит о тебе и твоих когнитивных навыках, чувстве прекрасного, чем об игре.
Попробуй контру)
Так в этом и смысл: ходьба наедине с собой. Просто для некоторых геймеров, избалованных постоянной движухой, это тяжело, благо для них выходит много других проектов.
Я посмотрел пару превьюшек. Журналистам дали поиграть 4 дня в офисе Kojima Productions, плюс еще были сессии вопросов и ответов. Если в двух словах описать их ощущения, то все приехали, ах@#ли от увиденного и пошли домой.
Неужели нас повысили с курьера Яндекс еды до курьера Озона?
ну поиграем - посмотрим
на ютубе?
на консоли
А ок, тогда уважаю. А то есть всякие "эксперты" которые все игры на ютубе проходят и потом делятся своим "профессиональным" мнением.
не не
я консоль купил ради двух игр в этом году(деф 2 и йотей)
остальное на буду пк буду проходить
А я купил PS5 про ради DS 2 и GTA, а Yotei приятный бонус.