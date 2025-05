"Раскрывает потенциал первой игры": журналисты поделились своими впечатлениями от 30 часов игры в Death Stranding 2

8 мая ведущие западные издания опубликовали превью Death Stranding 2: On The Beach. Журналисты провели в игре около 25–30 часов, что составляет примерно 40% кампании, и уже называют сиквел «расширением всех идей оригинала». Разработчикам удалось сделать вторую часть одновременно дружелюбнее, насыщеннее и масштабнее.

Обозреватели сравнивают разницу между первой и второй частью Death Stranding с переходом от Breath of the Wild к Tears of the Kingdom. Основа геймплея та же, но всё стало глубже и разнообразнее: появились горные, лесные, пустынные биомы, а Сэму предстоит побывать в Мексике и Австралии.

Мир стал живее — по локациям гуляют животные, часто встречаются NPC с лицами знаменитостей. Появилась смена дня и ночи, штормы, землетрясения. Улучшен бой: больше оружия, проекции чудовищ, голографические гранаты. Можно проходить скрытно или вступать в открытые столкновения, как в Metal Gear Solid V.

Сюжет разворачивается быстрее, есть пересказ первой части и встроенный глоссарий. Техника доступна раньше — мотоцикл, транспорт, возможности кастомизации. Дополнительно прокачиваются навыки, рюкзаки и даже машины. А плеер с музыкой Кодзимы теперь всегда под рукой.

Игра выходит 26 июня — и всё указывает на то, что это будет не просто продолжение, а переосмысление самой концепции Death Stranding.