Разработчик Death Stranding 2: "Разница между PS4 и PS5 невелика, но некст-ген сделал разработку более эффективной"

По словам одного из участников команды разработчиков Death Stranding 2: On the Beach, разница между PlayStation 4 и PlayStation 5 невелика, но система текущего поколения сделала разработку игр более эффективной.

В интервью, опубликованном в последнем выпуске Edge Magazine, как сообщает GameSpot, главный технический директор Kojima Productions прокомментировал разницу между двумя консолями Sony, заявив, что она невелика. Самым очевидным улучшением, представленным системой текущего поколения, является более быстрое время загрузки, но помимо этого, самое большое отличие заключается в том, что на PS5 есть более эффективные способы достижения аналогичных целей, например, художники больше не ограничены в создании мира, больше не нужно искать обходные пути, чтобы заставить уровни работать. В то же время эта возросшая свобода приводит к другим проблемам, таким как технические трудности для программистов. В некотором смысле, добавил Сакамото-сан, это создало ситуацию, когда художники выходят из-под контроля, что, вероятно, часто случается в студии разработки, возглавляемой таким визионером, как Хидео Кодзима.

Как подчеркивает текущее поколение консолей, дни огромных скачков поколений, возможно, ушли в прошлое, хотя такие производители, как Microsoft, по-прежнему обещают огромные скачки в своих будущих поколениях консолей. Однако более мощное оборудование может не потребоваться для создания захватывающих впечатлений, которые выглядят великолепно, особенно если учесть, что такие игры, как Death Stranding 2: On the Beach, могут предложить на базовой PlayStation 5, так что в будущем все может оказаться не так уж и мрачно для игр, даже без тех невероятных технических скачков, которые были в старых поколениях консолей.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет на PlayStation 5 26 июня.