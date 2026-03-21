Разработчики Death Stranding 2 добавили режим "To the Wilder" на ПК, чтобы усложнить игру в ответ на жалобы игроков

Разработчики игры Death Stranding 2 получили обратную связь от игроков, выражающих неудовлетворенность уровнем сложности игры. В ответ на критические замечания компания Kojima Productions внесла изменения в игровой процесс, представив новую модификацию сложности под названием «To the Wilder».

Концепция дополнения «To the Wilder» была направлена на предоставление игрокам более сложных способов выполнения миссий в условиях повышенной сложности. Ведущий дизайнер уровней Хироаки Ёсиике отметил, что изначально был предусмотрен уровень сложности «Brutal», который, по мнению команды, был достаточным. Однако, как выяснилось, некоторые игроки сочли, что возможно предложить более сложные условия. В результате, режим «To the Wilder» представляет собой верхний предел сложности, который разработчики смогли реализовать, обеспечивая баланс между вызовом и удовольствием от игрового процесса. Этот режим позволяет игрокам более реалистично погрузиться в мир Death Stranding 2.

Ёсиике также обратил внимание на эффект «Timefall», который проявляется в режиме «To the Wilder» особенно ярко. Этот эффект постепенно разрушает все, к чему прикасается, что делает управление ресурсами критически важным. Игрокам необходимо тщательно планировать свои миссии, выбирать наиболее подходящие инструменты и тестировать комбинации, которые могут быть менее значимыми на более низких уровнях сложности.

Хироаки Ёсиике подчеркнул, что у игроков, которые уже прошли основную игру, могут возникать моменты, когда они не используют определенные предметы. Однако в режиме «To the Wilder» эти предметы могут стать ключевыми для успешного выполнения миссий. Поэтому, по мнению дизайнера, игрокам будет интересно попробовать использовать эти предметы в новых условиях.