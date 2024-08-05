Разработчики Death Stranding 2 готовятся к предстоящему "изнурительному и веселому восхождению"

По словам директора игры Хидео Кодзимы, разработчики Death Stranding 2 готовятся к "изнурительному и веселому восхождению".

Недавно Kojima Productions провела мероприятие "Death Stranding 2 Assembly" в офисе студии в Токио, о чем Кодзима сообщил в твите. По всей видимости, это мероприятие объединило "весь персонал DS2, чтобы сплотиться перед предстоящим изнурительным и веселым восхождением", что, по всей видимости, говорит о том, что это был моральный подъем для предстоящей работы в ближайшем будущем.

Сегодня мы провели "Собрание DS2" со всем персоналом DS2, чтобы сплотиться перед предстоящим изнурительным и веселым восхождением. Мистер Цуда присоединился к нам на некоторое время как товарищ по восхождению на вершину.

Еще в мае Кодзима сообщил, что Death Stranding 2 вступает в "фазу корректировки", которая займет больше года. Помимо того, что Кодзима тонко намекнул, что сиквел не выйдет до второй половины 2025 года на PS5, он еще и уведомил фанатов о том, что Death Stranding 2 переходит на финальную стадию разработки.