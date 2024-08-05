Разработчики Death Stranding 2 готовятся к предстоящему "изнурительному и веселому восхождению"

По словам директора игры Хидео Кодзимы, разработчики Death Stranding 2 готовятся к "изнурительному и веселому восхождению".
Недавно Kojima Productions провела мероприятие "Death Stranding 2 Assembly" в офисе студии в Токио, о чем Кодзима сообщил в твите. По всей видимости, это мероприятие объединило "весь персонал DS2, чтобы сплотиться перед предстоящим изнурительным и веселым восхождением", что, по всей видимости, говорит о том, что это был моральный подъем для предстоящей работы в ближайшем будущем.
Сегодня мы провели "Собрание DS2" со всем персоналом DS2, чтобы сплотиться перед предстоящим изнурительным и веселым восхождением. Мистер Цуда присоединился к нам на некоторое время как товарищ по восхождению на вершину.
Еще в мае Кодзима сообщил, что Death Stranding 2 вступает в "фазу корректировки", которая займет больше года. Помимо того, что Кодзима тонко намекнул, что сиквел не выйдет до второй половины 2025 года на PS5, он еще и уведомил фанатов о том, что Death Stranding 2 переходит на финальную стадию разработки.
кайф, очень жду
По всей видимости игра уже готова, но они берут год, чтобы исправить все баги и отполировать её до блеска. Другим студиям есть чему поучится у команды Кодзимы. Молодцы!
Прогноз: DS2 выйдет осенью 2025 года. Скорее всего в Октябре.
мой прогноз март-апрель 2025
Тоже вариант.
Он гений и лутьший Разраб на земле
Аминь!
Малыш. Иди подгузники поменяй. И к мамке под титьку)))
В ожидании шедевра ♥
Интересных биомов в первой части было откровенно, заброшки и т.п., но те что были вызывали лютый интерес, но выглядело всё немного неуклюже. Надеюсь во второй части нас пустят посмотреть и на жилые города и наконец-то добавят на локации что-то помимо мха, травы и камней со снегом :D
З.ы. в общем жду от DS2 ещё больше проработки и наполнения.
Я жду оползни и камнепады как в трейлере.
блин я подумал это новость опять о грязнухе из сенуе ..
Я надеюсь они сделают игру более масштабной, ибо первая часть довольно маленькая, особенно если путешествовать на транспорте! А ведь движок позволяет сделать в 5-10 раз большую локацию.