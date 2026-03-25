Разработчики Death Stranding 2 сделали игру более динамичной после критики первой части

Создатели Death Stranding 2: On the Beach постарались изменить темп повествования и геймплея по сравнению с оригиналом, чтобы больше игроков смогли пройти игру до конца. Об этом рассказал ведущий дизайнер уровней проекта Хироаки Ёсиике.

По его словам, такое решение было связано с отзывами о первой части Death Stranding. Многие игроки отмечали, что игра получилась слишком медленной из-за большого количества объяснений и подробного раскрытия мира.

Ёсиике объяснил, что в оригинальной игре разработчикам пришлось подробно вводить аудиторию в новую вселенную и объяснять её правила, из-за чего структура проекта получилась довольно сложной. В сиквеле команда смогла отказаться от части этих элементов и сделать подачу более простой и понятной.

При этом разработчики постарались сохранить глубину для тех игроков, которые любят изучать детали мира. Для этого в игре оставили дополнительные материалы и элементы повествования, позволяющие подробнее разобраться в истории.

По словам Ёсиике, такое решение было частью указания Хидео Кодзимы — он хотел, чтобы как можно больше игроков смогли пройти новую игру до финала. Судя по внутренней статистике студии, пользователи действительно продвигаются по сюжету значительно дальше, чем это было в первой части.