Разработчики Death Stranding 2 сделали игру более динамичной после критики первой части

Создатели Death Stranding 2: On the Beach постарались изменить темп повествования и геймплея по сравнению с оригиналом, чтобы больше игроков смогли пройти игру до конца. Об этом рассказал ведущий дизайнер уровней проекта Хироаки Ёсиике.
По его словам, такое решение было связано с отзывами о первой части Death Stranding. Многие игроки отмечали, что игра получилась слишком медленной из-за большого количества объяснений и подробного раскрытия мира.
Ёсиике объяснил, что в оригинальной игре разработчикам пришлось подробно вводить аудиторию в новую вселенную и объяснять её правила, из-за чего структура проекта получилась довольно сложной. В сиквеле команда смогла отказаться от части этих элементов и сделать подачу более простой и понятной.
При этом разработчики постарались сохранить глубину для тех игроков, которые любят изучать детали мира. Для этого в игре оставили дополнительные материалы и элементы повествования, позволяющие подробнее разобраться в истории.
По словам Ёсиике, такое решение было частью указания Хидео Кодзимы — он хотел, чтобы как можно больше игроков смогли пройти новую игру до финала. Судя по внутренней статистике студии, пользователи действительно продвигаются по сюжету значительно дальше, чем это было в первой части.
Честно? Я вот играл и прошел первую и прохожу сейчас на ПК, на самой высокой сложности, вторую… разницы не вижу.
Меня первая часть вполне устраивала.
Буквально уснул на 1-й четверти первой игры. ну что ж - не моя игра.
Я думал первая игра будет нудной, ну то есть так её преподносили многие игроки. Поэтому как раз начал играть, рассчитывая на медитативное прохождение. Но не тут то было, меня буквально за первые полчаса запарили эти постоянные позывные через каждые 3 - 4 минуты "Сэээээм...."
