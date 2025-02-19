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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 365 оценок

Релиз Death Stranding 2 всё ближе - ведущие актёры японского дубляжа завершили работу над игрой

monk70
Новости

Хидео Кодзима поделился новыми закулисными фотографиями, празднующими завершение работы над игрой ведущими актёрами японской озвучки для Death Stranding 2.

Сегодняшняя японская озвучка. Это было для важной сцены с шестью людьми одновременно. И с этим это был конец для Кендзиро Цуда, Наны Мизуки, Томокадзу Сугиты, Шион Вакаямы, Акихико Ишизуми и Мицуру Миямото.

Цуда играет Сэма, Мизуки — Фрэджайл, Сугита — Доллмэна, Миямото — Тармана, Вакаяма играет Туморрой, а Ишизуми — Дэдмэна. Так что это действительно очень важная сцена, поскольку в ней задействовано много главных персонажей серии.

Кодзима сообщил, что процесс разработки «невероятно сложный», поэтому важно отмечать все маленькие вехи, которые ведут к финальному релизу.

Прошло 10 месяцев с момента первой записи. Как бы я ни был счастлив, это также немного огорчает меня. Но мы еще не закончили всю японскую запись. Спасибо всем за вашу тяжелую работу. Большое спасибо. Было весело. С нетерпением жду работы со всеми вами над следующей.

Так что, хотя еще одна часть игры уже готова, не ждите ее в ближайшее время Мы знаем, что она выйдет где-то в этом году, но точная дата пока неизвестна.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Темный-Властелин

радует, что будет дубляж

4
erba05

Японцы всегда выглядят круто=) у меня есть мечта познакомиться с Японской девушкой..

-1
Темный-Властелин

не благодари

0
Odesseet

Писец у них хари пропитые)

-3
Simple Jack

2 шлёндры, Кодзима, чувак из Игры в Кальмара, 2 солевых и бомж с Белорусского вокзала - дрим тим

-3
Nekromant34

😁😁😁

1
JustA_NiceGuy

У русских не лучше. Глянь чувака из Кубик в Кубе к примеру)

-1
Шрек и осел vs CD Project

Козимач, неси игрульку!

-4
Пользователь ВКонтакте

В апреле выйдут клевые игры, вот можете заценить 😉 Всё для нас, для геймеров 😊 // Oleg Smirnov

-7
MadPyramus
0
Odesseet

Кроме нового Red Alert ничего интересного не выходит)

0