Релиз Death Stranding 2 всё ближе - ведущие актёры японского дубляжа завершили работу над игрой

Хидео Кодзима поделился новыми закулисными фотографиями, празднующими завершение работы над игрой ведущими актёрами японской озвучки для Death Stranding 2.
Сегодняшняя японская озвучка. Это было для важной сцены с шестью людьми одновременно. И с этим это был конец для Кендзиро Цуда, Наны Мизуки, Томокадзу Сугиты, Шион Вакаямы, Акихико Ишизуми и Мицуру Миямото.
Цуда играет Сэма, Мизуки — Фрэджайл, Сугита — Доллмэна, Миямото — Тармана, Вакаяма играет Туморрой, а Ишизуми — Дэдмэна. Так что это действительно очень важная сцена, поскольку в ней задействовано много главных персонажей серии.
Кодзима сообщил, что процесс разработки «невероятно сложный», поэтому важно отмечать все маленькие вехи, которые ведут к финальному релизу.
Прошло 10 месяцев с момента первой записи. Как бы я ни был счастлив, это также немного огорчает меня. Но мы еще не закончили всю японскую запись. Спасибо всем за вашу тяжелую работу. Большое спасибо. Было весело. С нетерпением жду работы со всеми вами над следующей.
Так что, хотя еще одна часть игры уже готова, не ждите ее в ближайшее время Мы знаем, что она выйдет где-то в этом году, но точная дата пока неизвестна.
радует, что будет дубляж
Японцы всегда выглядят круто=) у меня есть мечта познакомиться с Японской девушкой..
не благодари
Писец у них хари пропитые)
2 шлёндры, Кодзима, чувак из Игры в Кальмара, 2 солевых и бомж с Белорусского вокзала - дрим тим
😁😁😁
У русских не лучше. Глянь чувака из Кубик в Кубе к примеру)
Козимач, неси игрульку!
В апреле выйдут клевые игры, вот можете заценить 😉 Всё для нас, для геймеров 😊 // Oleg Smirnov
Кроме нового Red Alert ничего интересного не выходит)