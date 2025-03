Режиссёр Death Stranding 2: On the Beach раскрыл, что тема связи возникла из чувства одиночества

Специальная панель Death Stranding на SXSW 2025 включала ряд новых объявлений и подробностей. Директор Хидео Кодзима также довольно много рассказал о разработке оригинальной Death Stranding и ее предстоящего сиквела. Одна из вещей, о которых говорил Кодзима, — это то, как возникла центральная тема «связи» в Death Stranding.

По словам Кодзимы, тема возникла после его ухода из Konami перед выпуском Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Кодзима описывает это время как одинокое для него, считая, что он потерял все в то время.

Эта игра была о связях. Я думал, что потерял все, когда стал одинок девять лет назад. У меня было что-то очень важное, а именно связь с людьми.

Death Stranding 2: On the Beach также получила новый трейлер во время специальной панели на SXSW 2025. Помимо прочего он также показал, что популярный персонаж Хиггс вернется в сиквеле. Сыгранный Троем Бейкером, персонаж оказался одним из любимцев фанатов из оригинальной Death Stranding. Кодзима сказал, что Хиггс, которого мы видим в Death Stranding 2: On the Beach, будет еще более нелепым, чем тот, что мы видели в оригинальной игре.

Хиггс не в два или три раза лучше — он в 100 раз лучше, чем в первой Death Stranding. Так что в конце вы будете смотреть на Хиггса и скажете: «Что это?» И вы, вероятно, выбросите контроллер, это так нелепо. Я заранее извинюсь.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5.