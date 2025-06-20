ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 486 оценок

Розничные сети сообщили, что Death Stranding 2: On the Beach получила озвучку на русском языке

Solstice Solstice

Sony продолжает полный перевод игр на русский язык: розничные сети сообщили, что Death Stranding 2: On the Beach получила озвучку на русском языке.

Последняя большая игра под издательством Sony выходила в 2023 году — Spider-Man 2. Но с тех пор прошел заметный промежуток времени и было неизвестно, поменялась ли политика компании. Все же все больше компаний отказываются от перевода на русский полностью или частично: последняя заметная утеря была у серии Call of Duty — там перешли только на субтитры.

У Death Stranding 2: On the Beach одинаковый код в Украине, Турции и Индии. Значит ситуация как с God of War: Ragnarok не повторится — у нее разный код, и соответственно русская озвучка есть не во всех регионах.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет уже 26 июня на PS5.

Источник  
27
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Roayal cat

Хоть у коджимы нет политоты головного мозга

13
Brock_Harrison

это пока нету, постиупит приказ из Вашингтона отменить русскую озвучку и он подчинится ибо Япония колония США.

17
Urtan Brock_Harrison

Ну не , там же дермократия

Несется сквозь небеса

3
Archangel Исцеления Brock_Harrison

в Белом Доме только спят и видят как геймерам из РФ испортить жизнь

5
Just-Name

Хорошая новость!

Первую часть покупал и не пожалел, хоть и показалась однообразной в плане гемплея , но сюжет и атмосфера всё же на уровне! Надеюсь вторая часть будет чуть по бодрее!

Только осталось подождать год-полтора до выхода на пк)

Обладателем PS желаю приятной игры, вам осталась всего лишь неделька ! ;)

7
mongol312

спасибо за хороший отзыв об этой игре. Заходите еще.

бегичувак

1
Vascular

О Г Н И В О

2
Рикочико

Интересно в честь выхода DS2 ВК вспомнит свою пасхалку с Кодзимой снова, или совсем подментовался!?

2
Jensen

Все же Кодзима оказался более адекватным, чем много других разработчиков игр.

2
Costollom
Все же Кодзима оказался более адекватным, чем много других разработчиков игр.

Не Sony же хвалить, да? Вот если бы не было, то Sony сразу обвинили.)

4
Archangel Исцеления

Чудеса! Высшие милостивы к вам. Пока что!

1
WerGC

без разницы

Playr One

правильно, Кодзимыч же вроде как двигает идею объединения а не наоборот)

askazanov

Хоть в жтом молодец он! )