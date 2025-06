Sony продолжает полный перевод игр на русский язык: розничные сети сообщили, что Death Stranding 2: On the Beach получила озвучку на русском языке.

Последняя большая игра под издательством Sony выходила в 2023 году — Spider-Man 2. Но с тех пор прошел заметный промежуток времени и было неизвестно, поменялась ли политика компании. Все же все больше компаний отказываются от перевода на русский полностью или частично: последняя заметная утеря была у серии Call of Duty — там перешли только на субтитры.

У Death Stranding 2: On the Beach одинаковый код в Украине, Турции и Индии. Значит ситуация как с God of War: Ragnarok не повторится — у нее разный код, и соответственно русская озвучка есть не во всех регионах.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет уже 26 июня на PS5.