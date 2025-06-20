Sony продолжает полный перевод игр на русский язык: розничные сети сообщили, что Death Stranding 2: On the Beach получила озвучку на русском языке.
Последняя большая игра под издательством Sony выходила в 2023 году — Spider-Man 2. Но с тех пор прошел заметный промежуток времени и было неизвестно, поменялась ли политика компании. Все же все больше компаний отказываются от перевода на русский полностью или частично: последняя заметная утеря была у серии Call of Duty — там перешли только на субтитры.
У Death Stranding 2: On the Beach одинаковый код в Украине, Турции и Индии. Значит ситуация как с God of War: Ragnarok не повторится — у нее разный код, и соответственно русская озвучка есть не во всех регионах.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет уже 26 июня на PS5.
Хоть у коджимы нет политоты головного мозга
это пока нету, постиупит приказ из Вашингтона отменить русскую озвучку и он подчинится ибо Япония колония США.
Ну не , там же дермократия
Несется сквозь небеса
в Белом Доме только спят и видят как геймерам из РФ испортить жизнь
Хорошая новость!
Первую часть покупал и не пожалел, хоть и показалась однообразной в плане гемплея , но сюжет и атмосфера всё же на уровне! Надеюсь вторая часть будет чуть по бодрее!
Только осталось подождать год-полтора до выхода на пк)
Обладателем PS желаю приятной игры, вам осталась всего лишь неделька ! ;)
спасибо за хороший отзыв об этой игре. Заходите еще.
бегичувак
О Г Н И В О
Интересно в честь выхода DS2 ВК вспомнит свою пасхалку с Кодзимой снова, или совсем подментовался!?
Все же Кодзима оказался более адекватным, чем много других разработчиков игр.
Не Sony же хвалить, да? Вот если бы не было, то Sony сразу обвинили.)
Чудеса! Высшие милостивы к вам. Пока что!
без разницы
правильно, Кодзимыч же вроде как двигает идею объединения а не наоборот)
Хоть в жтом молодец он! )