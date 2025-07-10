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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 634 оценки

Сиквел Death Stranding не сумел "покорить" EDGE и получил от журнала 7 баллов

Gruz_ Gruz_

Пользователь форума ResetEra поделился с читателями оценками из нового номера британского журнала Edge (#413), где были опубликованы обзоры таких игр, как Death Stranding 2: On the Beach, Mario Kart World и других.

Наивысшие оценки в этом выпуске получили Mario Kart World и The Alters - по 8 баллов, Death Stranding 2: On the Beach и Rematch - по 7 баллов, а MindsEye получила очень низкую оценку - 3 балла.

В своей рецензии на Mario Kart World издание Edge похвалило множество деталей игры, благодаря которым не только Mario Kart, но и все Грибное королевство кажется более живым. По мнению Edge, для некоторых игра с открытым миром может показаться слишком легкой, но World вполне заслужила свою оценку за счет других интересных моментов.

Тем временем издание Edge отозвалось о Death Stranding 2: On the Beach как о грандиозном, непомерно громоздком сиквеле, который просто прогибается под тяжестью своих возможностей и напыщенности. По их мнению, не имея направления, игра порой доставляет массу приятных сюрпризов.

Известный своей критической позицией в отношении игр и активным использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge за годы своего существования завоевал репутацию одного из самых строгих критиков

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Кому не пофиг на Эдж (ну кроме кликбейтеров)? Они всю жизнь очень специфически оценивают игры

12
Человек-Анекдот

Позорище получается

7
Авраам Линкольн
Сиквел Death Stranding не сумел "покорить" EDGE и получил от журнала 7 баллов

Да не только ЭДЖУ, но и много кому ещё эта игра не понравилась! И 7 баллов для этой игры, я считаю завышенные! ЭДЖ просто из жалости к Кадзимбе поставил 7, хотя эта игра более 5 не заслуживает!

6
SULIK 712

ну марио карт то верх геймдева)

2
Авраам Линкольн SULIK 712

Ну, по-сути Марио такое же хрючево, как и Дез Стрендинг 2, только для детей!

Yoshemitsu
1
Diablonos

И#ать, ты фотошопер...

2
Eclair_93

Ну вот по сути самая честная оценка этой поделке, даже немного завысили, 6 макс.

1
Diablonos

Чтобы дважды продавать одну игру нужно быть трешоделом, там Бобби Котиком, или Тодом Говардом. А от Кудзимбы ждали очередной гениальности и разрыва шаблона. Плюс, он сам нагнетал, какая ДС2 "самая сложная" игра в его карьере. А что по факту? Тот же стимулятор хотьбы с минимум изменений.

JackReacher

7 - это хорошая оценка, которая ставится очень неплохой игре. 8 - это уже очень хорошая игра, 9 - почти шедевр, а 10 - шедевр