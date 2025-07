Сиквел Death Stranding не сумел "покорить" EDGE и получил от журнала 7 баллов

Пользователь форума ResetEra поделился с читателями оценками из нового номера британского журнала Edge (#413), где были опубликованы обзоры таких игр, как Death Stranding 2: On the Beach, Mario Kart World и других.

Наивысшие оценки в этом выпуске получили Mario Kart World и The Alters - по 8 баллов, Death Stranding 2: On the Beach и Rematch - по 7 баллов, а MindsEye получила очень низкую оценку - 3 балла.

В своей рецензии на Mario Kart World издание Edge похвалило множество деталей игры, благодаря которым не только Mario Kart, но и все Грибное королевство кажется более живым. По мнению Edge, для некоторых игра с открытым миром может показаться слишком легкой, но World вполне заслужила свою оценку за счет других интересных моментов.

Тем временем издание Edge отозвалось о Death Stranding 2: On the Beach как о грандиозном, непомерно громоздком сиквеле, который просто прогибается под тяжестью своих возможностей и напыщенности. По их мнению, не имея направления, игра порой доставляет массу приятных сюрпризов.

Известный своей критической позицией в отношении игр и активным использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge за годы своего существования завоевал репутацию одного из самых строгих критиков