Сиквел Death Stranding не сумел "покорить" EDGE и получил от журнала 7 баллов

Пользователь форума ResetEra поделился с читателями оценками из нового номера британского журнала Edge (#413), где были опубликованы обзоры таких игр, как Death Stranding 2: On the Beach, Mario Kart World и других.
Наивысшие оценки в этом выпуске получили Mario Kart World и The Alters - по 8 баллов, Death Stranding 2: On the Beach и Rematch - по 7 баллов, а MindsEye получила очень низкую оценку - 3 балла.
В своей рецензии на Mario Kart World издание Edge похвалило множество деталей игры, благодаря которым не только Mario Kart, но и все Грибное королевство кажется более живым. По мнению Edge, для некоторых игра с открытым миром может показаться слишком легкой, но World вполне заслужила свою оценку за счет других интересных моментов.
Тем временем издание Edge отозвалось о Death Stranding 2: On the Beach как о грандиозном, непомерно громоздком сиквеле, который просто прогибается под тяжестью своих возможностей и напыщенности. По их мнению, не имея направления, игра порой доставляет массу приятных сюрпризов.
- Death Stranding 2: On The Beach – 7
- Mario Kart World – 8
- The Alters – 8
- MindsEye – 3
- FBC: Firebreak – 5
- Dune Awakening – 6
- Rematch – 7
- Splitgate 2 – 6
- Date Everything! – 5
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour – 3
Известный своей критической позицией в отношении игр и активным использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge за годы своего существования завоевал репутацию одного из самых строгих критиков
Кому не пофиг на Эдж (ну кроме кликбейтеров)? Они всю жизнь очень специфически оценивают игры
Позорище получается
Да не только ЭДЖУ, но и много кому ещё эта игра не понравилась! И 7 баллов для этой игры, я считаю завышенные! ЭДЖ просто из жалости к Кадзимбе поставил 7, хотя эта игра более 5 не заслуживает!
ну марио карт то верх геймдева)
Ну, по-сути Марио такое же хрючево, как и Дез Стрендинг 2, только для детей!
И#ать, ты фотошопер...
Ну вот по сути самая честная оценка этой поделке, даже немного завысили, 6 макс.
Чтобы дважды продавать одну игру нужно быть трешоделом, там Бобби Котиком, или Тодом Говардом. А от Кудзимбы ждали очередной гениальности и разрыва шаблона. Плюс, он сам нагнетал, какая ДС2 "самая сложная" игра в его карьере. А что по факту? Тот же стимулятор хотьбы с минимум изменений.
7 - это хорошая оценка, которая ставится очень неплохой игре. 8 - это уже очень хорошая игра, 9 - почти шедевр, а 10 - шедевр