ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 458 оценок

Скриншоты Death Stranding 2 тизерят новые транспортные средства и зловещую встречу с боссом

monk70 monk70

Kojima Productions выпустила новую партию скриншотов Death Stranding 2: On the Beach, предлагая более подробный обзор нескольких транспортных средств игры, а также захватывающую встречу с боссом. Изображения были опубликованы в официальном аккаунте студии в социальных сетях, предоставив поклонникам свежий взгляд на визуальный и тематический тон долгожданного сиквела.

На скриншотах Death Stranding 2 выделены различные типы транспортных средств и новый бой с боссом.

+ ещё 1 картинка

Новые скриншоты появились вскоре после того, как игра получила официальный рейтинг M18, в первую очередь из-за интенсивных изображений насилия, тревожного кинематографического контента и зрелых тематических элементов. В отчете о рейтинге были отмечены случаи графического расчленения, усеянные трупами пляжи и сцены, включающие самоубийства, пытки и казни с использованием огнемета.

Death Stranding 2 получила рейтинг M18 за интенсивное насилие и зрелые темы

Выход игры запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.

7
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
North235

Это скриншоты из геймплейного видео, на ютубе можно поглядеть