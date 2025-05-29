Скриншоты Death Stranding 2 тизерят новые транспортные средства и зловещую встречу с боссом

Kojima Productions выпустила новую партию скриншотов Death Stranding 2: On the Beach, предлагая более подробный обзор нескольких транспортных средств игры, а также захватывающую встречу с боссом. Изображения были опубликованы в официальном аккаунте студии в социальных сетях, предоставив поклонникам свежий взгляд на визуальный и тематический тон долгожданного сиквела.

На скриншотах Death Stranding 2 выделены различные типы транспортных средств и новый бой с боссом.

Новые скриншоты появились вскоре после того, как игра получила официальный рейтинг M18, в первую очередь из-за интенсивных изображений насилия, тревожного кинематографического контента и зрелых тематических элементов. В отчете о рейтинге были отмечены случаи графического расчленения, усеянные трупами пляжи и сцены, включающие самоубийства, пытки и казни с использованием огнемета.

Выход игры запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.