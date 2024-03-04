Слух: Death Stranding 2 полностью переведут на русский язык

Актёр озвучки и голос Сэма Бриджеса в Death Stranding Александр Хошабаев не исключил того, что вторую часть игры полностью переведут на русский язык, сделав полноценный дубляж.

«Да, компания Sony осталась на рынке, она совершенно спокойно делает свои локализации в России. И есть такой вариант — думаю, это будет уже ближе к осени», — заявил Александр Хошабаев.

Релиз Death Stranding 2: On The Beach запланирован на 2025-й год. Новая игра Хидео Кодзимы выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, однако ожидается, что она, как и первая часть, со временем появится и на PC.

Предыдущие эксклюзивы Sony — например, Marvel’s Spider-Man 2 и God of War: Ragnarök, — также выходили с полноценной озвучкой и субтитрами на русском языке.

Ранее Хидео Кодзима поделился подробностями грядущей игры. Так, действие сиквела развернётся на просторах нового континента. Для его исследования появится больше видов транспорта. А базой героя станет корабль «Магеллан», способный перемещаться под землей.