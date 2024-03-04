Слух: Death Stranding 2 полностью переведут на русский язык

Актёр озвучки и голос Сэма Бриджеса в Death Stranding Александр Хошабаев не исключил того, что вторую часть игры полностью переведут на русский язык, сделав полноценный дубляж.
«Да, компания Sony осталась на рынке, она совершенно спокойно делает свои локализации в России. И есть такой вариант — думаю, это будет уже ближе к осени», — заявил Александр Хошабаев.
Релиз Death Stranding 2: On The Beach запланирован на 2025-й год. Новая игра Хидео Кодзимы выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, однако ожидается, что она, как и первая часть, со временем появится и на PC.
Предыдущие эксклюзивы Sony — например, Marvel’s Spider-Man 2 и God of War: Ragnarök, — также выходили с полноценной озвучкой и субтитрами на русском языке.
Ранее Хидео Кодзима поделился подробностями грядущей игры. Так, действие сиквела развернётся на просторах нового континента. Для его исследования появится больше видов транспорта. А базой героя станет корабль «Магеллан», способный перемещаться под землей.
2025-ый, турецкий ps store
было бы здорово
Прошел пару миссий и удалил, не осилил эту игру. И дело не в геймплэе, а наоборот, сюжет жутко унылым показалася. Ребят как дальше будет интересно или нет? Думаю опять установить.
Я бросила на середине примерно. Этот геймплей - он как болото, затягивать-то затягивает, но душный просто жуть... Побочки тупейшие, истории какие-то ненастоящие. Все тебя боготворят, но в дом не пустят - сиди разлагайся под хиральным дождиком. Короче, просто достало. И как только твари перестали пугать, в игре вообще ничего для меня не осталось.
Я не знаю - сюжет чисто кодзимовский (японская шизофрения), но большая ошибка была напихать весь сюжет в начале и в конце. Середина - просто нудное ничто.
*Мадс шикарен.
** всё имхо.
Если нравится вникать в сюжет (запоминать детали, что к чему) думаю, должно показаться интересно. Это тебе не уровень спидермена и чего то подобного). Тем более подобных сюжетов я ещё не встречал. Когда куча куча всего непонятного в одной игре и постепенно все становится на свои места. Я прошёл 2 раза, когда она ещё была эксклюзивом на PS4. Геймплей да, медитативный. Должен прочувствовать каждый шаг Сэма. Экшена мало в игре, сражений имею ввиду. Но опять же, ты этого скорее будешь наоборот избегать. Эта игра не про сражения, а про сюжет, про длинные ролики от которых получаешь эстетическое удовольствие. Странноватые персонажи и диалоги аналогичные. Местами, неожиданный юмор даже есть) который реально смешной. Вторую часть, в общем, естественно жду!
нет, игра унылейший кусок кала, что по геймплею, что по музыке, что по сюжету, который ну очень банальный, мне жаль потраченных денег и времени. зайдёт только упоротым сонибойчикам, которые любой шлачный сониэкз будут с пеной у рта боготворить, облизывать, обмазываться, вопреки здравому смыслу. тем более если у тебя обычная версия, а не режиссёрская, то даже пробовать не стоило.
Спасибо за ваше ЛИЧНОЕ мнение. А подводить всех под одну гребёнку - дело ущемлённых по жизни людей.
сюжет как раз очень крутой,лор классный
в озвучке от Гланца и Гаврилова
А где Сони остались на рынке? Магазины закрыты, пс стор отключен, активацию ключей в стиме для России запретили, консоли завозятся контрабандой из Юж.Кореи и Японии…
Он бредит?
Зрада!)
Вот бы "гоблинский" перевод на эту дурость сделали бы XD