Слух: В базе Xbox Store обнаружили возможный тизер скорого анонса Death Stranding 2 на Xbox

В ноябре 2024 года давний эксклюзив PlayStation Death Stranding: Director’s Cut неожиданно и без предварительных анонсов дебютировал на Xbox Series X/S. Это произошло спустя пять лет после релиза оригинальной игры на PS4. Напомним, что изначально проект финансировала и издавала Sony, которая на каком-то этапе даже владела правами на франшизу. Однако к моменту релиза на платформе Microsoft студия Kojima Productions полностью выкупила права на собственную интеллектуальную собственность.

После потери игрой статуса эксклюзива сообщество активно обсуждает возможный перенос сиквела — Death Stranding 2: On the Beach — на консоли Xbox. Вторая часть вышла на PS5 в июне 2025 года и уже добралась до ПК. Разработчики пока не давали официальных комментариев о версии для консолей Microsoft, однако внимательные пользователи заметили на странице первой части в магазине Xbox Store упоминание масштабного мероприятия BEYOND THE STRAND. Оно намечено на период с 30 октября по 20 декабря 2026 года и снабжено тегами «анонс» и «мировое событие».

Временные рамки и название активности полностью совпадают с юбилейной выставкой Kojima Productions’ 10th Anniversary Exhibition, которая пройдет в Токио. Ранее студия уже использовала этот бренд для трансляции с игровыми новостями. Несмотря на отсутствие прямых подтверждений от авторов, находка внимательных игроков в цифровом магазине указывает на подготовку важных новостей по вселенной.

Утверждать наверняка, что Хидео Кодзима решится на анонс и выпуск сиквела для Xbox до конца года, пока преждевременно, но текущие факты делают этот прогноз всё более обоснованным.