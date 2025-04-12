Слух: в Death Stranding 2 разрешат пропускать бои с боссами ради сюжета

Приключенческая игра Death Stranding 2: On The Beach по мере приближения к релизу обрастает новыми подробностями.
На этот раз информацией поделились блогеры под псевдонимами Everyeye и Genki. Контент-мейкеры ссылаются на радио-шоу популярного геймдизайнера Хидео Кодзимы. По их словам, разработчик упоминал интересную функцию грядущей игры.
Если слух верен, то игрокам позволят пропускать бои с боссами. Функция будет предназначена для геймеров, которые хотят сосредоточиться на сюжете. После поражения в битве будет появляться кнопка, позволяющая завершить бой и посмотреть описание с иллюстрациями.
Неизвестно, будет ли работать функция со всеми боссами или только на начальных уровнях прохождения.
Death Stranding 2: On The Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 уже 26 июня. Стандартное издание обойдётся геймерам в почти 6 500 рублей, в то время, как Deluxe-версия, которая даёт ранний доступ на 48 часов и косметические бонусы, стоит 7 400 рублей.
Все тоже самое но надо было делать в первой и не бои с боссами а пропускать миссии курьера
И выпускать сразу в качестве фильма, а не душной игры.
Я , в первую часть играл. Устал бегать туда- сюда, потом на пол истории сюжетной , послал на х... , историю !!! Какая , Галимотья... ей , Богу.....-))))))))
Да оценок положительных наставили не из-за хорошей игры ,а просто её делал "гений" так нужно)))Её бы обосpали с ног до головы если бы сделал какой-нибудь другой не распиаренный разраб)))
Первая часть была ахинеей, а вторая станет полным провалом.
Мамкин АНАЛитик
Мы в тебе уверены ....
первая часть была бредом больного человека вторая часть будет держать планку
Мне не зашла первая часть ибо бегать курьером ни мое... Решение отличное, ни всем нужным сложные бои с боссами в сюжетке! Я бы на месте Кадзимы вообще сделал режим где запустив игру ты смотришь ее как кино, которое идет по определенному сюжету, без ограничений по времени кино. Эдакое кино где ты крутишь камеру и выбираешь ракурс под свой вкус. Вот это был бы прорыв! Продажи бы были гарантированны) уверен что эта концепция в итоге найдет путь к воплощению)
А чего не всю игру сразу? Нажать кнопку ПРОЙТИ ИГРУ и смотреть титры. Зачем вообще геймплей нужен, если можно картинки с описанием глянуть? Заплатил фулпрайс – получил интерактивное кино с возможностью промотать экшен. Гениально. Лучше бы сразу фильм сняли, дешевле бы вышло. Скоро сложность НОРМАЛ будет означать АВТОБОЙ, а ИЗИ – ПРОПУСТИТЬ ВСЁ. Для истинных ценителей нарратива, не иначе.
отлично я всегда на самом лёгком игры прохожу !
Ламер, гусь, сблевок, - проходи на предпоседнем
сюжет
Сомнительно. Корзина любит сплетать геймплей с повествованием. Не в его стиле упрощать жизнь игрокам.
Modo - ein zwei polizei.mp3
Не, ну гений!!!