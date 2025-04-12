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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 425 оценок

Слух: в Death Stranding 2 разрешат пропускать бои с боссами ради сюжета

Simple Jack Simple Jack

Приключенческая игра Death Stranding 2: On The Beach по мере приближения к релизу обрастает новыми подробностями.

На этот раз информацией поделились блогеры под псевдонимами Everyeye и Genki. Контент-мейкеры ссылаются на радио-шоу популярного геймдизайнера Хидео Кодзимы. По их словам, разработчик упоминал интересную функцию грядущей игры.

Если слух верен, то игрокам позволят пропускать бои с боссами. Функция будет предназначена для геймеров, которые хотят сосредоточиться на сюжете. После поражения в битве будет появляться кнопка, позволяющая завершить бой и посмотреть описание с иллюстрациями.

Неизвестно, будет ли работать функция со всеми боссами или только на начальных уровнях прохождения.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 уже 26 июня. Стандартное издание обойдётся геймерам в почти 6 500 рублей, в то время, как Deluxe-версия, которая даёт ранний доступ на 48 часов и косметические бонусы, стоит 7 400 рублей.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
jax baron

Все тоже самое но надо было делать в первой и не бои с боссами а пропускать миссии курьера

14
maximus388

И выпускать сразу в качестве фильма, а не душной игры.

6
Go_Ra

Я , в первую часть играл. Устал бегать туда- сюда, потом на пол истории сюжетной , послал на х... , историю !!! Какая , Галимотья... ей , Богу.....-))))))))

10
Денис Сидоров 5

Да оценок положительных наставили не из-за хорошей игры ,а просто её делал "гений" так нужно)))Её бы обосpали с ног до головы если бы сделал какой-нибудь другой не распиаренный разраб)))

4
Ahnx

Первая часть была ахинеей, а вторая станет полным провалом.

8
ViksOne

Мамкин АНАЛитик

11
Go_Ra ViksOne

Мы в тебе уверены ....

2
Кошачий комочек

первая часть была бредом больного человека вторая часть будет держать планку

5
Dementor

Мне не зашла первая часть ибо бегать курьером ни мое... Решение отличное, ни всем нужным сложные бои с боссами в сюжетке! Я бы на месте Кадзимы вообще сделал режим где запустив игру ты смотришь ее как кино, которое идет по определенному сюжету, без ограничений по времени кино. Эдакое кино где ты крутишь камеру и выбираешь ракурс под свой вкус. Вот это был бы прорыв! Продажи бы были гарантированны) уверен что эта концепция в итоге найдет путь к воплощению)

5
Gridon

А чего не всю игру сразу? Нажать кнопку ПРОЙТИ ИГРУ и смотреть титры. Зачем вообще геймплей нужен, если можно картинки с описанием глянуть? Заплатил фулпрайс – получил интерактивное кино с возможностью промотать экшен. Гениально. Лучше бы сразу фильм сняли, дешевле бы вышло. Скоро сложность НОРМАЛ будет означать АВТОБОЙ, а ИЗИ – ПРОПУСТИТЬ ВСЁ. Для истинных ценителей нарратива, не иначе.

5
Lorenzo Lamas

отлично я всегда на самом лёгком игры прохожу !

2
ViksOne

Ламер, гусь, сблевок, - проходи на предпоседнем

9
SpLiT KoT

сюжет

1
Magnusss
Аристов--Черный

Сомнительно. Корзина любит сплетать геймплей с повествованием. Не в его стиле упрощать жизнь игрокам.

1
Go_Ra

Modo - ein zwei polizei.mp3

Andrewshmen

Не, ну гений!!!