Слух: в Death Stranding 2 разрешат пропускать бои с боссами ради сюжета

Приключенческая игра Death Stranding 2: On The Beach по мере приближения к релизу обрастает новыми подробностями.

На этот раз информацией поделились блогеры под псевдонимами Everyeye и Genki. Контент-мейкеры ссылаются на радио-шоу популярного геймдизайнера Хидео Кодзимы. По их словам, разработчик упоминал интересную функцию грядущей игры.

Если слух верен, то игрокам позволят пропускать бои с боссами. Функция будет предназначена для геймеров, которые хотят сосредоточиться на сюжете. После поражения в битве будет появляться кнопка, позволяющая завершить бой и посмотреть описание с иллюстрациями.

Неизвестно, будет ли работать функция со всеми боссами или только на начальных уровнях прохождения.

Death Stranding 2: On The Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 уже 26 июня. Стандартное издание обойдётся геймерам в почти 6 500 рублей, в то время, как Deluxe-версия, которая даёт ранний доступ на 48 часов и косметические бонусы, стоит 7 400 рублей.