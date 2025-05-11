СМИ: Death Stranding 2 получит режимы качества и производительности

В грядущей Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions игрокам будет предложено не только приключение длиной как минимум в 70 часов, но и возможность выбора между режимом качества и производительности.
По мнению редакции Game Informer, режим производительности в Death Stranding 2 не только сохраняет впечатляющий визуальный уровень, но и обеспечивает плавность и отзывчивость на стандартной консоли PlayStation 5. Единственным заметным компромиссом, как ожидается, станут периодические подлагивания травы, что с учетом общего уровня визуальной составляющей не будет большой проблемой.
Кроме того, информацию о наличии режима 60 FPS подтвердил Джефф Кейли в своем посте на платформе X. Фанатам предыдущей части и пользователям, которые привыкли выбирать между качеством и плавностью, как в Death Stranding Director's Cut или играх серии Horizon, такое развитие событий, наверное, не станет сюрпризом, однако это, определенно, хорошая новость.
Не может быть
Некогда такого небыло... эта тема точно заслужила отдельную, очевидную для консольной игры, новость
приключение по пустым полям длинной в 70 часов. Ваууу