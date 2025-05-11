СМИ: Death Stranding 2 получит режимы качества и производительности

В грядущей Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions игрокам будет предложено не только приключение длиной как минимум в 70 часов, но и возможность выбора между режимом качества и производительности.

По мнению редакции Game Informer, режим производительности в Death Stranding 2 не только сохраняет впечатляющий визуальный уровень, но и обеспечивает плавность и отзывчивость на стандартной консоли PlayStation 5. Единственным заметным компромиссом, как ожидается, станут периодические подлагивания травы, что с учетом общего уровня визуальной составляющей не будет большой проблемой.

Кроме того, информацию о наличии режима 60 FPS подтвердил Джефф Кейли в своем посте на платформе X. Фанатам предыдущей части и пользователям, которые привыкли выбирать между качеством и плавностью, как в Death Stranding Director's Cut или играх серии Horizon, такое развитие событий, наверное, не станет сюрпризом, однако это, определенно, хорошая новость.