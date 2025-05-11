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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 447 оценок

СМИ: Death Stranding 2 получит режимы качества и производительности

Gruz_ Gruz_

В грядущей Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions игрокам будет предложено не только приключение длиной как минимум в 70 часов, но и возможность выбора между режимом качества и производительности.

По мнению редакции Game Informer, режим производительности в Death Stranding 2 не только сохраняет впечатляющий визуальный уровень, но и обеспечивает плавность и отзывчивость на стандартной консоли PlayStation 5. Единственным заметным компромиссом, как ожидается, станут периодические подлагивания травы, что с учетом общего уровня визуальной составляющей не будет большой проблемой.

Кроме того, информацию о наличии режима 60 FPS подтвердил Джефф Кейли в своем посте на платформе X. Фанатам предыдущей части и пользователям, которые привыкли выбирать между качеством и плавностью, как в Death Stranding Director's Cut или играх серии Horizon, такое развитие событий, наверное, не станет сюрпризом, однако это, определенно, хорошая новость.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Diablonos

Не может быть

Neco-Aheron

Некогда такого небыло... эта тема точно заслужила отдельную, очевидную для консольной игры, новость

Кошачий комочек

приключение по пустым полям длинной в 70 часов. Ваууу