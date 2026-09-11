Sony могла отказаться от новой игры Кодзимы Physint из-за продаж Death Stranding 2

Sony отказалась от издания амбициозной Physint Хидео Кодзимы, и аналитики считают, что одной из причин могли стать продажи Death Stranding 2: On the Beach. При этом разработка Physint продолжается — новым партнером и издателем проекта стала Microsoft, что стало заметным имиджевым успехом для Xbox.

Аналитик Серкан Тото из Kantan Games предположил, что Sony могла испугаться заметного падения показателей между первой и второй частями Death Stranding. По его словам, игры Кодзимы дают платформе серьезный маркетинговый и имиджевый эффект, однако слабый результат сиквела мог заставить Sony пересмотреть сотрудничество с разработчиком. Сам Тото отметил, что это «не очень хороший знак».

Точные продажи Death Stranding 2 официально не раскрывались. Alinea Analytics оценивает их примерно в 2,5 млн копий. Для сравнения, первая Death Stranding продалась тиражом 5 млн копий к марту 2021 года. По данным аналитиков, продажи сиквела быстро замедлились, а скидки практически не смогли изменить ситуацию.

Ситуация особенно важна из-за стоимости проектов Кодзимы. По оценке Alinea, бюджет первой Death Stranding составлял около $100 млн, а второй части — уже $150–200 млн. Physint при этом должна быть еще более масштабной, а до ее релиза, по словам Кодзимы, оставалось пять-шесть лет.

Прямых доказательств того, что Sony отказалась от Physint именно из-за продаж Death Stranding 2, нет. Однако аналитики считают такую связь вполне возможной на фоне растущей осторожности PlayStation в отношении дорогих и рискованных проектов. Теперь Physint продолжит путь уже при поддержке Microsoft.