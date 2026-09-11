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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
8 1 157 оценок

Sony могла отказаться от новой игры Кодзимы Physint из-за продаж Death Stranding 2

IKarasik IKarasik

Sony отказалась от издания амбициозной Physint Хидео Кодзимы, и аналитики считают, что одной из причин могли стать продажи Death Stranding 2: On the Beach. При этом разработка Physint продолжается — новым партнером и издателем проекта стала Microsoft, что стало заметным имиджевым успехом для Xbox.

Xbox получила права на издание игры Хидео Кодзимы PHYSINT, ранее закреплённые за PlayStation

Аналитик Серкан Тото из Kantan Games предположил, что Sony могла испугаться заметного падения показателей между первой и второй частями Death Stranding. По его словам, игры Кодзимы дают платформе серьезный маркетинговый и имиджевый эффект, однако слабый результат сиквела мог заставить Sony пересмотреть сотрудничество с разработчиком. Сам Тото отметил, что это «не очень хороший знак».

Точные продажи Death Stranding 2 официально не раскрывались. Alinea Analytics оценивает их примерно в 2,5 млн копий. Для сравнения, первая Death Stranding продалась тиражом 5 млн копий к марту 2021 года. По данным аналитиков, продажи сиквела быстро замедлились, а скидки практически не смогли изменить ситуацию.

Ситуация особенно важна из-за стоимости проектов Кодзимы. По оценке Alinea, бюджет первой Death Stranding составлял около $100 млн, а второй части — уже $150–200 млн. Physint при этом должна быть еще более масштабной, а до ее релиза, по словам Кодзимы, оставалось пять-шесть лет.

Прямых доказательств того, что Sony отказалась от Physint именно из-за продаж Death Stranding 2, нет. Однако аналитики считают такую связь вполне возможной на фоне растущей осторожности PlayStation в отношении дорогих и рискованных проектов. Теперь Physint продолжит путь уже при поддержке Microsoft.

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Комментарии:  29
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Да и туда ему дорого, у Кодзимы только Metal Gear хорошим получился и то не все части и возможно будущая P.T могла быть неплохой, Xbox ее по любому лет через 5 отменит 🤣

29
Manch0

Если бы Sony не дурковала, то Death Stranding должна была стать эксклюзивом её платформы, и тогда, несмотря не на столь значительные продажи, серия работала бы на сам бренд PlayStation, обосновывая его уникальность в глазах игроков вот такими вот, порой может и не идеальными, но творческими проектами.

А когда ты вышел на широкий рынок, твою игру растащили пираты по всем углам и прочим Game Pass