Sony представила лимитированную версию контроллера DualSense в стиле Death Stranding 2

В PlayStation и Kojima Productions полным ходом идет подготовка к предстоящему релизу на PS5 игры Death Stranding 2: On the Beach, который состоится 26 июня.
С этой целью японский гигант анонсировал контроллер DualSense, вдохновленный последней игрой Хидэо Кодзимы. Контроллер выполнен в черном цвете с оранжевыми надписями на тачпаде и рукоятках. На задней панели устройства также красуется логотип Death Stranding 2: On the Beach.
Ограниченная серия контроллера DualSense поступит в продажу по цене $85 и будет приурочена к выходу Death Stranding 2: On the Beach на PS5 - 26 июня. Контролер можно будет предзаказать на сайте PS Direct и в некоторых розничных магазинах начиная с 22 мая.
Сраный контроллер за 85 буржуйских 😂😂 и ведь найдутся лохи, кто купит это
Не лози, а фанаты! )))))))
Что приравнивается.)
чет совсем скромный
А они не хотят просто сделать нормальный пад? А не тут кусок го*на который из себя ДуалТреш представляет ?
Страшненький