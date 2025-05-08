Sony представила лимитированную версию контроллера DualSense в стиле Death Stranding 2

В PlayStation и Kojima Productions полным ходом идет подготовка к предстоящему релизу на PS5 игры Death Stranding 2: On the Beach, который состоится 26 июня.

С этой целью японский гигант анонсировал контроллер DualSense, вдохновленный последней игрой Хидэо Кодзимы. Контроллер выполнен в черном цвете с оранжевыми надписями на тачпаде и рукоятках. На задней панели устройства также красуется логотип Death Stranding 2: On the Beach.

Ограниченная серия контроллера DualSense поступит в продажу по цене $85 и будет приурочена к выходу Death Stranding 2: On the Beach на PS5 - 26 июня. Контролер можно будет предзаказать на сайте PS Direct и в некоторых розничных магазинах начиная с 22 мая.