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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 441 оценка

Sony представила лимитированную версию контроллера DualSense в стиле Death Stranding 2

Gruz_ Gruz_

В PlayStation и Kojima Productions полным ходом идет подготовка к предстоящему релизу на PS5 игры Death Stranding 2: On the Beach, который состоится 26 июня.

С этой целью японский гигант анонсировал контроллер DualSense, вдохновленный последней игрой Хидэо Кодзимы. Контроллер выполнен в черном цвете с оранжевыми надписями на тачпаде и рукоятках. На задней панели устройства также красуется логотип Death Stranding 2: On the Beach.

Ограниченная серия контроллера DualSense поступит в продажу по цене $85 и будет приурочена к выходу Death Stranding 2: On the Beach на PS5 - 26 июня. Контролер можно будет предзаказать на сайте PS Direct и в некоторых розничных магазинах начиная с 22 мая.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Schong Di

Сраный контроллер за 85 буржуйских 😂😂 и ведь найдутся лохи, кто купит это

3
askazanov

Не лози, а фанаты! )))))))

3
Schong Di askazanov

Что приравнивается.)

SULIK 712

чет совсем скромный

2
DezkQ

А они не хотят просто сделать нормальный пад? А не тут кусок го*на который из себя ДуалТреш представляет ?

2
X_O_MAX_O_X

Страшненький

1