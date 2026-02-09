Сообщение от Кодзимы убедило фанатов, что ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach уже на подходе

Когда Хидео Кодзима пишет пост, даже самый банальный, можно быть уверенным, что его фанаты придумают какую-нибудь теорию, связанную с невыразимыми секретами, тщательно скрытыми между строк. В последнем случае некоторые поклонники убеждены, что недавние отсылки Хидео к «мнтажу» неразрывно связаны с предстоящим выходом ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach.
Кодзима написал в Твиттере 9 февраля: «У меня сегодня было мало времени на монтаж». На предыдущей неделе он написал похожий пост, в котором спрашивал: «Делаю монтаж впервые за… 8 месяцев?»
Фанаты сочли это чрезвычайно важным, поскольку первая Death Stranding вышла на ПК через восемь месяцев после релиза на PlayStation, а Director's Cut — примерно через год.
Кроме того, в посте от 9 февраля есть фотография его компьютера, на котором отображается шрифт в стиле Death Stranding 2 с подписью «игра Хидео Кодзимы». Под монитором также находится календарь на 2026 год в стиле Death Stranding.
Вполне вероятно, что ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach выйдет в ближайшее время. Являются ли это признаками или нет, не имеет значения, поскольку можно с уверенностью предположить, что Kojima Productions работает над ней, учитывая, как развивались события с предыдущей частью. Долгожданный анонс может состояться на грядущей State of Play, которая пройдёт 13 февраля в 01:00 МСК
жду шедевр
Отличная игра, для того, чтобы разбавить все это засилье тупых экшенов "беги-стреляй" и приевшихся фентезийных "лети-ломай". Предвкушаю отличные пару недель, чтобы залипнуть на уникальный сюжет и побегать по атмосферным локациям в DS2. Скудным умом этого не понять, не тратьте время на глупые комменты, идите, играйте в "стреляй во все, что движется".
Куда нам до высокого искусства...)Глупо выглядишь,корчишь из себя избранного,а понять что вкусы у всех разные ума не хватает?)
Надеюсь сразу релиз без анонса
Разочарование лютое. В декабре взял плойку ради Гран Туризмо и за одно сразу купил ДЭС стрендинг 2. Ведь я фанат первой части. Я прошёл ее дважды на 100 процентов. Прошёл на релизе на пс4 и на ПК релизе.
И вот она, вторая часть. Наиграл 20 часов. Прошёл 25 процентов согласно стате в плойке и .... Просто бросил, с декабря не запускал. Более вторичного уныния я в жизни не видел.
Не буду особо распыляться, просто несколько примеров
- как же я обожал в первой части сотни анимации в бункере. На питье, на еду, на душ, на туалет, на бездействие, на умывание. Их были сотни. Во второй части на каждое действие ПО ОДНОЙ АНИМАЦИИ просто иногда их показывают с разного ракурса
-Обувь. Как сейчас помню, на старте первой части не разобрался что можно делать обувь из кустов и уже спустя час геймплея шагал босым. Тут же за 20 часов геймплея я сменил одну пару сапог на другую.
Продолжать можно долго. Это самое большое игровое разочарование в жизни
Разве это не было понятно когда играв получала возрастной рейтинг для пк ?