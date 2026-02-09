Сообщение от Кодзимы убедило фанатов, что ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach уже на подходе

Когда Хидео Кодзима пишет пост, даже самый банальный, можно быть уверенным, что его фанаты придумают какую-нибудь теорию, связанную с невыразимыми секретами, тщательно скрытыми между строк. В последнем случае некоторые поклонники убеждены, что недавние отсылки Хидео к «мнтажу» неразрывно связаны с предстоящим выходом ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach.

Кодзима написал в Твиттере 9 февраля: «У меня сегодня было мало времени на монтаж». На предыдущей неделе он написал похожий пост, в котором спрашивал: «Делаю монтаж впервые за… 8 месяцев?»

Фанаты сочли это чрезвычайно важным, поскольку первая Death Stranding вышла на ПК через восемь месяцев после релиза на PlayStation, а Director's Cut — примерно через год.

Кроме того, в посте от 9 февраля есть фотография его компьютера, на котором отображается шрифт в стиле Death Stranding 2 с подписью «игра Хидео Кодзимы». Под монитором также находится календарь на 2026 год в стиле Death Stranding.

Вполне вероятно, что ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach выйдет в ближайшее время. Являются ли это признаками или нет, не имеет значения, поскольку можно с уверенностью предположить, что Kojima Productions работает над ней, учитывая, как развивались события с предыдущей частью. Долгожданный анонс может состояться на грядущей State of Play, которая пройдёт 13 февраля в 01:00 МСК