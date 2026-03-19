Состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach - игра Хидео Кодзимы вышла на ПК

Состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach — новой игры от Kojima Productions и Sony Interactive Entertainment. Проект изначально вышел на PlayStation 5 26 июня 2025 года, а затем добрался до ПК — релиз версии для Windows состоялся сегодня, 19 марта 2026 года. Игра доступна на русском языке, включая озвучку.

Сюжет продолжает историю Сэма Бриджеса и разворачивается спустя некоторое время после событий первой части. Игрокам вновь предстоит путешествовать по постапокалиптическому миру, восстанавливая связи между людьми, однако теперь человечество сталкивается с новыми угрозами, а сама система доставки претерпела серьёзные изменения . Как и ранее, игра сочетает исследование открытого мира, элементы экшена и глубокую философскую историю о связи и изоляции.

Незадолго до выхода ПК-версии игра оказалась в сети. Появились полноценные файлы проекта за несколько дней до официального релиза. По данным СМИ, причиной стала ошибка с предзагрузкой — билд оказался доступен без должной защиты, что позволило пользователям получить ранний доступ и распространить игру через сторонние ресурсы .

Несмотря на утечку, релиз состоялся в срок, и Death Stranding 2: On the Beach уже доступна для игроков по всему миру, предлагая обновлённые механики, расширенные возможности и продолжение одной из самых необычных историй в индустрии видеоигр.