Состоялся релиз Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach на PS5

Сегодня ночью состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach на PS5 для владельцев Deluxe-издания игры.

В сиквеле рассказывается о том, как Сэм Бриджес покидает Соединённые Города Америки, чтобы подключить Австралию к хиральной сети и предотвратить вымирание человечества. Игрокам предстоит исследовать опасные ландшафты, включая пустыни, охваченные песчаными бурями, и зоны, где идут темпоральные дожди. Как и в первой части, ключевую роль играет строительство инфраструктуры, использование нового снаряжения и противостояние потусторонним угрозам.

Игра получила высокие оценки критиков: на Metacritic и OpenCritic средняя оценка игры составляет 90/100. Критики отмечают глубокий нарратив, улучшенный геймплей и хорошее техническое исполнение игры.

26 июня состоится релиз стандартного издания игры на PS5.