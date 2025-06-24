Состоялся релиз Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach на PS5

Сегодня ночью состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach на PS5 для владельцев Deluxe-издания игры.
В сиквеле рассказывается о том, как Сэм Бриджес покидает Соединённые Города Америки, чтобы подключить Австралию к хиральной сети и предотвратить вымирание человечества. Игрокам предстоит исследовать опасные ландшафты, включая пустыни, охваченные песчаными бурями, и зоны, где идут темпоральные дожди. Как и в первой части, ключевую роль играет строительство инфраструктуры, использование нового снаряжения и противостояние потусторонним угрозам.
Игра получила высокие оценки критиков: на Metacritic и OpenCritic средняя оценка игры составляет 90/100. Критики отмечают глубокий нарратив, улучшенный геймплей и хорошее техническое исполнение игры.
26 июня состоится релиз стандартного издания игры на PS5.
Эту часть тоже дропают после 3-4 часов игры потому что уныло бегать по пустым локациям?
Да. В первую больше 6 часов не мог сыграть. Одно и тоже,особенно когда появился мотоцикл и гранаты против тварей, весь смысл и интерес для меня пропал
110ч набегал на релизе и не устал
Первая часть, отличная игра.Вторая часть на голову выше первой. Очередной шедевр от Sony и конечно же от Кодзимы. Школоте не понять. Особенно если проходить её на YouTube.
Хорошо, давайте теперь новости про релиз на ПК. Когда где слух что когда луна станет круглой и тд.
Чё, на зеленом когда?)
С добрым утром)