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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 502 оценки

Состоялся релиз Deluxe-издания Death Stranding 2: On the Beach на PS5

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach на PS5 для владельцев Deluxe-издания игры.

В сиквеле рассказывается о том, как Сэм Бриджес покидает Соединённые Города Америки, чтобы подключить Австралию к хиральной сети и предотвратить вымирание человечества. Игрокам предстоит исследовать опасные ландшафты, включая пустыни, охваченные песчаными бурями, и зоны, где идут темпоральные дожди. Как и в первой части, ключевую роль играет строительство инфраструктуры, использование нового снаряжения и противостояние потусторонним угрозам.

Игра получила высокие оценки критиков: на Metacritic и OpenCritic средняя оценка игры составляет 90/100. Критики отмечают глубокий нарратив, улучшенный геймплей и хорошее техническое исполнение игры.

26 июня состоится релиз стандартного издания игры на PS5.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666

Эту часть тоже дропают после 3-4 часов игры потому что уныло бегать по пустым локациям?

11
211186

Да. В первую больше 6 часов не мог сыграть. Одно и тоже,особенно когда появился мотоцикл и гранаты против тварей, весь смысл и интерес для меня пропал

4
-zotik-

110ч набегал на релизе и не устал

3
AndruhaGruz -zotik-

Первая часть, отличная игра.Вторая часть на голову выше первой. Очередной шедевр от Sony и конечно же от Кодзимы. Школоте не понять. Особенно если проходить её на YouTube.

2
Scorpion_GamePlay

Хорошо, давайте теперь новости про релиз на ПК. Когда где слух что когда луна станет круглой и тд.

2
askazanov

Чё, на зеленом когда?)

2
Alkatraz7N7

С добрым утром)