Создатели Death Stranding 2 поделились интересной статистикой, отмечая месяц с момента релиза

Прошёл месяц с момента официального запуска Death Stranding 2: On the Beach. Kojima Productions, не раскрывая количество проданных консолей для PS5, подтвердила, что новые способы решения задач, доставки посылок и развития мира, представленные в сиквеле, были встречены с распростёртыми объятиями.

В своём профиле студия поделилась статистикой, показывающей, чем игроки пользуются чаще всего и какие объекты строят чаще всего.

Три самых популярных инструмента

Лестница

Портативное строительное устройство (PCC)

Спрей для ремонта контейнеров

Три самых популярных способа передвижения

Пикап Внедорожник

Трицикл

Пеший

3 лучших вида оружия

Штурмовая винтовка [Пули MP] Ур. 1

Кровавая граната Ур. 1

Пулемет [Пули MP] Ур. 1

3 лучших спасённых животных

Кенгуру

Эму

Вомбат

3 лучших построенных сооружения

Тросовая переправа

Генератор

Укрытие от временного падения

3 лучших установленных знака

Ускорение

Вы справитесь!

Продолжайте в том же духе

Учтите, что это статистика, собранная всего за один месяц, поэтому есть вероятность, что всё это может измениться к первой годовщине игры.