Создатели Death Stranding 2 поделились интересной статистикой, отмечая месяц с момента релиза

Прошёл месяц с момента официального запуска Death Stranding 2: On the Beach. Kojima Productions, не раскрывая количество проданных консолей для PS5, подтвердила, что новые способы решения задач, доставки посылок и развития мира, представленные в сиквеле, были встречены с распростёртыми объятиями.
В своём профиле студия поделилась статистикой, показывающей, чем игроки пользуются чаще всего и какие объекты строят чаще всего.
Три самых популярных инструмента
- Лестница
- Портативное строительное устройство (PCC)
- Спрей для ремонта контейнеров
Три самых популярных способа передвижения
- Пикап Внедорожник
- Трицикл
- Пеший
3 лучших вида оружия
- Штурмовая винтовка [Пули MP] Ур. 1
- Кровавая граната Ур. 1
- Пулемет [Пули MP] Ур. 1
3 лучших спасённых животных
- Кенгуру
- Эму
- Вомбат
3 лучших построенных сооружения
- Тросовая переправа
- Генератор
- Укрытие от временного падения
3 лучших установленных знака
- Ускорение
- Вы справитесь!
- Продолжайте в том же духе
Учтите, что это статистика, собранная всего за один месяц, поэтому есть вероятность, что всё это может измениться к первой годовщине игры.
Как говорится, показываем лишь удобное, а не удобное прячем. Было бы интересно узнать, например статистику по выполнению заданий как основных, так и дополнительных.
У третьего ведьмака половина игроков стима очивки за прохождение сюжетки не имеет,от всей этой статистики реальной пользы 0.
ну, если бы не было этим бы не занимались и не отвлекали ресурсы на это.
Ну так, могли ведь игроки и задушиться. Мне все прохождение омрачил момент с вопросиками, особенно на скелиге, аж хотелось дропнуть игру.
С продажами все нерадужно, это было очевидно сразу после релиза. Даже высокие оценки не вытянули вторичное унылое киноподелие японца. Уже со старта динамика была хуже первой части, которая в свою очередь не выстрелила и быстро схлопнулась. Полки магазинов ломились от нераскупленных коробок с дисками.
По данным аналитических агентств предзаказов DS2 было реализовано в районе 500К, на сей же момент игру в сумме приобрели меньше миллиона раз.
Что на плафорфме Сони практически в два раза меньше нежели чем у заплеванного Ассассина. По сравнению с другими плоечными экзами вообще -- крайне слабо.
Из списков активности в большинстве стран Странный Дед2 вылетел. Отзывов у игры в разы меньше, чем было у оригинала.
При этом для Кодзимы создали идеальные условия и теплую ванну. Снова выделили огромный бюджет, снабдили движком и технической поддержкой, проспонсировали приглашение известных актеров.
Ни в чем не отказывали, провели масштабную маркетинговую кампанию.
Скорее всего занесли журналистам, иначе я не знаю, как можно за то же самое критикуемое вдруг поставить значительно выше баллы, плюс нашли окрытое окно для релиза без конкуренции.
И оно все равно не выстрелило, кто бы сосмневался.
Душнейший геймплей, атрофирующий когнитивные функции мозга, в пустом открытом мире руинит вообще все. Проект вывозит только постановка и очередная попытка в глубокий смысл. Раньше демиург хотя бы пытался в креатифф, теперь только копирует свое же.
Говорил неоднократно, но Кодзима десять лет находится в творческом кризисе, почивает на лаврах былой славы, не оправдывая ни на грамм свое мнимое величие. Увольнение было не случайным, тщеславие застило глаза, но выводы он не сделал, продолжая разводить всех своим инфоцыганством.
На месте Конами после выхода ремейка МГС3 потроллил бы этого шарлатана и его покровителей. Там наверняка одних предзаказов будет больше, чем общих проданных копий DS2.
Сабж же от полного фиаско спасет только выход на иные платформы.
С такой "динамикой" продаж можно ждать под НГ. Собственно, также было и с первой частью, когда пк-геймеры лояльно встретили новинку.
Но чудес и тут ждать не стоит, ни какие региональные цены, скидки, моды и трейнеры ситуацию сильно не исправят. Разве что наконец-то можно будет похвалиться реальными цифрами, а не сколько спасли кенгуру и вомбатов.
Еще лучше весь интерактив убрать вовсе и показывать как фильм.
К концу июня было продано около 1.4 миллиона копий Death Stranding 2 On The Beach, сообщается в отчете аналитической компании Ampere Analytics. Достичь такого результата удалось за несколько дней: игра вышла 26 июня. Проверяйте информацию карлики
Эта "аналитическая" компания что-то пукнула в начале июля под хвалебный трейлер, карлики повелись и больше о ней никто не слышал.
Зато есть другая, которая делится отчетами еженедельно, Alinea Analytics. Так вот в ее выкладках сабжа нет, точнее он есть, но с приведенными мной цифрами.
Более того, если бы там реально за неделю с релиза было 1.4млн продаж, то об этом кричала сама Сони, но не в начале месяца не в его конце, где показатели должны вырасти, никаких цифр не озвучено. Обычно японцы охотно делятся успехами, а не как те же испытывающие финансовые проблемы Юби и Майкрософт мусорной статистикой.
Ну и наконец, всего остального мною сказанного ничего отменить не может, как про очевидный спад интереса, Кодзиму, так и его проекты. Не понятно, почему сабж вообще должен понравиться и увлечь большое число людей. Это сиквел сомнительного нишевого оригинала, не предлагающий ничего нового.
Разве что только фанатики платформы закроют глаза на все остальное и приобретут, потому что эксклюзив.
Че, в доставку играть уже перестают, раз пошел прогрев?
зА ХОМЯКАМИ УЖЕ ЧЕРЕЗ ИГРЫ СЛЕДЯТ.
ого ничë себе вот это накал
ну шо, напродали миллиарды и триллионы копий, пора на пк