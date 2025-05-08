Создавая Death Stranding 2, Кодзима следовал "той же философии", что и при разработке MGS 2

Создать продолжение очень успешной игры не так-то просто. Но у Хидэо Кодзимы уже есть соответствующий опыт. В ожидании Death Stranding 2: On The Beach есть уверенность, что он сможет сделать еще одну незабываемую работу, поскольку он уже делал это раньше.

Да и сам он ссылается на свое резюме. В интервью PS Blog легендарный японский разработчик рассказал, что ситуация с Death Stranding 2 во многом схожа с той, что он пережил с Metal Gear Solid 2. Цель проста, но нелегка: развить то, что так хорошо получилось в первой игре.

При переходе с PlayStation 4 на PlayStation 5 большинство изменений коснулось игрового дизайна и сюжета. Как вы помните, Metal Gear Solid была одной из первых стелс-игр, и для того, чтобы выжить, вам нужно было оставаться совершенно незамеченным. В начале игры в лифте не было оружия, потому что, если бы оно было, игроки, скорее всего, стали бы нападать на врагов, а не красться, что противоречило бы сюжету игры.



Поэтому мы специально убрали оружие. Некоторые люди говорили, что добраться до лифта слишком сложно (смеется), но в игре было несколько механик, чтобы научить вас, как работает стелс-геймплей. В Metal Gear Solid 2 мы внесли улучшения, например, упростили обращение с оружием и позволили целиться в части тела с видом от первого лица.



Death Stranding 2: On The Beach создавалась с похожей философией. Первая игра познакомила геймеров с «игрой с доставкой», а сиквел развивает эту концепцию, предлагая больше выбора и свободы - особенно в бою. Вы можете начать стрелять или просто отказаться от оружия. Мы также сделали автомобили и мотоциклы более доступными.

В том же интервью Кодзима сказал, что был удивлен тем, как много игроков использовали систему социальных связей из первой Death Stranding и систему лайков, а также пообещал улучшить эти оригинальные системы, ставшие визитной карточкой игры.

Сиквел Death Stranding выйдет 26 июня для PS5.