Стала известна примерная продолжительность Death Stranding 2: On The Beach

Стала известная продолжительность Death Stranding 2: On The Beach — вероятно, для многих игра станет немного короче первой части.
Мы почитали несколько обзоров. Как и в обзорах других игр, далеко не все указывают, сколько наиграли, но несколько примеров удалось найти.
Пара журналистов написало, что потратило 33 и 35 часов. Оба шли по основному сюжету и практически не выполняли побочных заданий.
Также нашли обзор, в котором автор наиграл 57 часов — он сказал, что прошел сюжет и много побочных заданий.
Основной сюжет первой части (не второй) проходится примерно за 40 часов. Если начать выполнять побочные заданий, то около 60 часов. Полное закрытие всех активностей — в среднем 113 часов.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре присутствует озвучка на русском языке.
У меня сейчас в статистике в первой 110+ часов. Сюжет давным давно пройден, но нет-нет, да и зайду поаутировать. Даже сейчас чуть побегиваю перед релизом.
Чувствую, вторая часть займёт больше времени, ведь первую чисто по сюжету я прошёл аж за три захода с перерывами.
Хоть платину выбил?
У меня жена выбила платину, плюс в Стиме все достижения. Ждёт пока выйдет базовое издание 2 части))
Не-а. Даже близко. Да, в принципе, и не было цели платину собирать. Я в игру, в основном, расслабиться захожу
Как говорится продолжительность конечно хорошо, но ещё лучше, когда эта продолжительность не превращается в рутину и однообразие Последнее касается побочных заданий в играх.
В играх гения Кодзимы однообразие и рутина априори отсутствуют. Мне непонятно, в каком месте ты откопал эти вещи у Кодзимы. Точка.
Вообще не понравилась первая часть. Вот серьезно. Обычная игра, тупо балансируешь, чтобы не упасть, когда появляется мотик и гранаты против тварей становится совсем легко и смыл сразу теряется. Сюжет так себе, потому что узкоглазый «гений» все-таки восточной культуры и верит в вуду, поэтому че у него в башке творится знает только он сами то не всегда. Но саундтреки просто бомба, тут мой респект, оч много добавил в плей-лист
В случае с этой игрой глупо ограничиваться строго сюжетом, ведь в ней очень крутой побочный геймплей. Поэтому у меня, я уверен, часов в районе 100-150 пойдёт на прохождение. По крайней в первой части за первые 100 часов я только половину сюжета прошёл... игра каеф! Сразу видно, что работал над игрой действительно гений. Точка.