Стала известна примерная продолжительность Death Stranding 2: On The Beach

Стала известная продолжительность Death Stranding 2: On The Beach — вероятно, для многих игра станет немного короче первой части.

Мы почитали несколько обзоров. Как и в обзорах других игр, далеко не все указывают, сколько наиграли, но несколько примеров удалось найти.

Пара журналистов написало, что потратило 33 и 35 часов. Оба шли по основному сюжету и практически не выполняли побочных заданий.

Также нашли обзор, в котором автор наиграл 57 часов — он сказал, что прошел сюжет и много побочных заданий.

Основной сюжет первой части (не второй) проходится примерно за 40 часов. Если начать выполнять побочные заданий, то около 60 часов. Полное закрытие всех активностей — в среднем 113 часов.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5. Владельцы Deluxe-издания получат доступ 24 июня. В игре присутствует озвучка на русском языке.