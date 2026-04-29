Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 053 оценки

Стало доступно обновление 1.6 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach

monk70 monk70

KOJIMA PRODUCTIONS и Nixxes Software выпустили обновление 1.6 для Death Stranding 2: On the Beach на ПК. Это обновление исправляет проблему, вызывавшую временные зависания у некоторых игроков после обновления 1.5 на прошлой неделе. Разработчики также включили различные оптимизации производительности и исправления редких сбоев.

Кроме того, этот патч содержит исправления графических ошибок, а также различные улучшения и исправления ошибок, связанных с пользовательским интерфейсом и Steam Input.

Примечания к выпуску патча 1.6

  • Исправлена ​​проблема, которая могла вызывать временные зависания у некоторых игроков.
  • Снижено использование ЦП во время боя с боссом «Владыка озера смолы».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой ресницы Хиггса и Хартмана выглядели дрожащими при масштабировании качества на «Производительность».
  • Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбою при нажатии на пустой заголовок вкладки в меню фильтра «Значок карты».
  • Имена пользователей в Epic Games Store, содержащие пробелы, теперь отображаются корректно.
  • Исправлены различные ошибки и внесены улучшения, связанные с пользовательским интерфейсом и Steam Input.
Bookercatch

Играл с первых патчей. После 1.4 наблюдалось снижение производительности. Эпизод 7. У кого также?

1