Стало доступно обновление 1.6 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach

KOJIMA PRODUCTIONS и Nixxes Software выпустили обновление 1.6 для Death Stranding 2: On the Beach на ПК. Это обновление исправляет проблему, вызывавшую временные зависания у некоторых игроков после обновления 1.5 на прошлой неделе. Разработчики также включили различные оптимизации производительности и исправления редких сбоев.
Кроме того, этот патч содержит исправления графических ошибок, а также различные улучшения и исправления ошибок, связанных с пользовательским интерфейсом и Steam Input.
Примечания к выпуску патча 1.6
- Исправлена проблема, которая могла вызывать временные зависания у некоторых игроков.
- Снижено использование ЦП во время боя с боссом «Владыка озера смолы».
- Исправлена ошибка, из-за которой ресницы Хиггса и Хартмана выглядели дрожащими при масштабировании качества на «Производительность».
- Исправлена ошибка, приводившая к сбою при нажатии на пустой заголовок вкладки в меню фильтра «Значок карты».
- Имена пользователей в Epic Games Store, содержащие пробелы, теперь отображаются корректно.
- Исправлены различные ошибки и внесены улучшения, связанные с пользовательским интерфейсом и Steam Input.
Играл с первых патчей. После 1.4 наблюдалось снижение производительности. Эпизод 7. У кого также?