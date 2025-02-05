State of Play на подходе? Похоже, что Хидео Кодзима готовит новый трейлер Death Stranding 2

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима впервые за долгое время занялся монтажом нового трейлера. Он опубликовал снимок рабочей программы Premiere Pro и отметил, что из-за занятости долго не мог приступить к работе.

Кодзима всегда сам создаёт трейлеры к своим играм, и фанаты уверены, что речь идёт о новом ролике Death Stranding 2: On The Beach. Геймдизайнер добавил, что уже выбрал музыку и имеет четкое видение, но отсутствие практики мешает добиться желаемого результата.

Впервые за год сел за программу для монтажа. Из-за занятости долго не мог приступить к нему, поэтому, слушая разные композиции на Walkman во время прогулок или в самолёте, мысленно проводил «воображаемый монтаж» примерно сто раз. Однако, когда попытался смонтировать на компьютере, неожиданно оказалось, что результат не совсем соответствует моему воображению.

Новый трейлер могут показать 14 февраля когда, по слухам, состоится мероприятие State of Play от Sony. Инсайдер Том Хендерсон также утверждал, что презентация пройдёт в феврале, а значит, Кодзима может представить дату выхода Death Stranding 2.

Релиз игры намечен на 2025 год, но фанаты надеются, что новая информация появится уже в ближайшие недели.