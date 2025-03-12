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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 401 оценка

Тема связи в Death Stranding возникла из чувства одиночества Хидео Кодзимы

monk70
Новости

Специальная панель Death Stranding на SXSW 2025 включала ряд новых объявлений и подробностей. Директор Хидео Кодзима также довольно много рассказал о разработке оригинальной Death Stranding и ее предстоящего сиквела. Одна из вещей, о которых говорил Кодзима, — это то, как возникла центральная тема «связи» в Death Stranding.

По словам Кодзимы, тема возникла после его ухода из Konami перед выпуском Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Кодзима описывает это время как одинокое для него, считая, что он потерял все в то время.

Эта игра была о связях. Я думал, что потерял все, когда стал одинок девять лет назад. У меня было что-то очень важное, а именно связь с людьми.

Death Stranding 2: On the Beach также получила новый трейлер во время специальной панели на SXSW 2025. Помимо прочего он также показал, что популярный персонаж Хиггс вернется в сиквеле. Сыгранный Троем Бейкером, персонаж оказался одним из любимцев фанатов из оригинальной Death Stranding. Кодзима сказал, что Хиггс, которого мы видим в Death Stranding 2: On the Beach, будет еще более нелепым, чем тот, что мы видели в оригинальной игре.

Хиггс не в два или три раза лучше — он в 100 раз лучше, чем в первой Death Stranding. Так что в конце вы будете смотреть на Хиггса и скажете: «Что это?» И вы, вероятно, выбросите контроллер, это так нелепо. Я заранее извинюсь.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5.

-1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MNM 1985
0
Big and Fat

Ну шо тут скажешь... Казима гей., т.е. гений.

-1
prorock

А гей-то оказывается гений!

-2
MNM 1985

Как это гей ? )

2
UnnoticedCarissa

Слишком много новостей про эту игру

-4
Light of Tfuth

Ну кому весело играть симулятор курьера, симуляторы они такие

-4