Трейлер Death Stranding 2 был сделан на PS5, а визуальные эффекты могут стать еще лучше ближе к релизу

Последний трейлер Death Stranding 2 On The Beach был сделан на PlayStation 5, и впечатляющие визуальные эффекты, показанные в нем, скорее всего, еще больше улучшатся.

В новом видео, опубликованном сегодня на Hideotube, Хидео Кодзима подробно рассказал о второй части серии, подтвердив, что трейлер State of Play был сделан на консоли. Он также считает, что в будущем графика игры улучшится еще больше, что является смелым заявлением, учитывая то, что мы уже видели.

Хидео Кодзима также вкратце рассказал о сроках производства Death Stranding 2 On The Beach. На данный момент активы уже готовы, и их необходимо сконструировать. Японский дубляж также должен начаться в этом году, а релиз состоится в следующем.

Также была представлена новая информация о Physint, которую Хидео Кодзима сравнил с фильмом, хотя это все же будет видеоигра.

Death Stranding 2 On The Beach выходит в следующем году на PlayStation 5.