Трейлер Death Stranding 2: On the Beach напоминает о скидке на Черную пятницу

Sony и Kojima Productions напомнили игрокам о возможности приобрести Death Stranding 2 по акции в Черную пятницу, выпустив свежий трейлер. В видео, хоть и коротком, демонстрируются впечатляющие сцены игры и приводятся цитаты международной прессы, подчеркивая визуальную мощь и уникальный сюжет саги Хидео Кодзимы.

Скидки в PS Store действуют до 1 декабря. Это отличная возможность для тех, кто откладывал покупку или хотел обновить коллекцию.

Кроме Death Stranding 2, список промо-игр PlayStation Store впечатляет: EA Sports FC 26, Battlefield 6, Marvel's Spider-Man 2, Clair Obscur: Expedition 33, Assassin’s Creed Shadows и Forza Horizon 5 также продаются с рекордными скидками. Впервые цифровые версии этих хитов предлагаются по самым низким ценам на платформе Sony, что делает Черную пятницу особенно выгодной для геймеров.

Если вы давно хотели погрузиться в постапокалиптический мир Death Stranding 2 или пополнить коллекцию современных хитов, сейчас — лучшее время для покупки.