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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 222 оценки

Трейлер Death Stranding 2 стал самым просматриваемым роликом с последней State of Play на YouTube

butcher69
Новости

На прошедшем несколько дней назад State of Play было показано большое количество игр, выходящих на PS5 и PS4. Неудивительно, что трейлер Death Stranding 2: On the Beach на канале PlayStation набрал больше всего просмотров - почти 1 миллион на момент написания статьи.

На втором месте оказался первый геймплейный трейлер долгожданного ремейка Silent Hill 2, а на третьем - Stellar Blade с более чем 400 000 просмотров на основном канале Sony. Давайте посмотрим на полный рейтинг.

  1. Death Stranding 2 - 963.000
  2. Silent Hill 2 - 690.000
  3. Stellar Blade - 428.000
  4. Rise of Ronin - 389.000
  5. Silent Hill: The Short Message - 367.000
  6. Sonic x Shadow Generations - 324.000
  7. Judas - 317.481
  8. Until Dawn - 279.000
  9. Dragon's Dogma 2 - 225.000
  10. Physint - 203.000
  11. Metro Awakening - 176.000
  12. Helldivers 2 - 125.000
  13. V Rising - 106.000
  14. Zenless Zone Zero - 88.000
  15. Dave the Diver - 74.000
  16. Foamstars - 45.000
  17. Legendary Tales - 66.000

Если вы пропустили State of Play на этой неделе, то вот здесь вы найдёте краткое описание всех игр и анонсов, сделанных во время мероприятия. Напоминаем, что на следующей неделе состоится ещё один State of Play, на этот раз полностью посвящённый Final Fantasy 7 Rebirth.

7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
spaMER_ID

Т.е. даже не игра про жопу?

1
da2dy

как обычно про нелегкую жизнь курьера яндекс еды / озон

1
Tokito77

было бы, что еще смотреть кроме шедевра от Гения

0
Кроллег

Foamstars

1
scraped

Опять штоле флоридского жокера скосплеили? Kojima, we gotta talk. Where's my money?

0
sapov

А причем тут джокер если это ворон?

0
nexthell sapov

это вообще Бриджет в мужском обличии, очень странно в кодзимовском стиле, персонаж не тот, кем является

0
askazanov

Ну так, если ониреально на высоте!!!!)

-2