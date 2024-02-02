Трейлер Death Stranding 2 стал самым просматриваемым роликом с последней State of Play на YouTube

На прошедшем несколько дней назад State of Play было показано большое количество игр, выходящих на PS5 и PS4. Неудивительно, что трейлер Death Stranding 2: On the Beach на канале PlayStation набрал больше всего просмотров - почти 1 миллион на момент написания статьи.
На втором месте оказался первый геймплейный трейлер долгожданного ремейка Silent Hill 2, а на третьем - Stellar Blade с более чем 400 000 просмотров на основном канале Sony. Давайте посмотрим на полный рейтинг.
- Death Stranding 2 - 963.000
- Silent Hill 2 - 690.000
- Stellar Blade - 428.000
- Rise of Ronin - 389.000
- Silent Hill: The Short Message - 367.000
- Sonic x Shadow Generations - 324.000
- Judas - 317.481
- Until Dawn - 279.000
- Dragon's Dogma 2 - 225.000
- Physint - 203.000
- Metro Awakening - 176.000
- Helldivers 2 - 125.000
- V Rising - 106.000
- Zenless Zone Zero - 88.000
- Dave the Diver - 74.000
- Foamstars - 45.000
- Legendary Tales - 66.000
Если вы пропустили State of Play на этой неделе, то вот здесь вы найдёте краткое описание всех игр и анонсов, сделанных во время мероприятия. Напоминаем, что на следующей неделе состоится ещё один State of Play, на этот раз полностью посвящённый Final Fantasy 7 Rebirth.
Т.е. даже не игра про жопу?
как обычно про нелегкую жизнь курьера яндекс еды / озон
было бы, что еще смотреть кроме шедевра от Гения
Foamstars
Опять штоле флоридского жокера скосплеили? Kojima, we gotta talk. Where's my money?
А причем тут джокер если это ворон?
это вообще Бриджет в мужском обличии, очень странно в кодзимовском стиле, персонаж не тот, кем является
Ну так, если ониреально на высоте!!!!)