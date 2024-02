Трейлер Death Stranding 2 стал самым просматриваемым роликом с последней State of Play на YouTube

На прошедшем несколько дней назад State of Play было показано большое количество игр, выходящих на PS5 и PS4. Неудивительно, что трейлер Death Stranding 2: On the Beach на канале PlayStation набрал больше всего просмотров - почти 1 миллион на момент написания статьи.

На втором месте оказался первый геймплейный трейлер долгожданного ремейка Silent Hill 2, а на третьем - Stellar Blade с более чем 400 000 просмотров на основном канале Sony. Давайте посмотрим на полный рейтинг.

Death Stranding 2 - 963.000 Silent Hill 2 - 690.000 Stellar Blade - 428.000 Rise of Ronin - 389.000 Silent Hill: The Short Message - 367.000 Sonic x Shadow Generations - 324.000 Judas - 317.481 Until Dawn - 279.000 Dragon's Dogma 2 - 225.000 Physint - 203.000 Metro Awakening - 176.000 Helldivers 2 - 125.000 V Rising - 106.000 Zenless Zone Zero - 88.000 Dave the Diver - 74.000 Foamstars - 45.000 Legendary Tales - 66.000

Если вы пропустили State of Play на этой неделе, то вот здесь вы найдёте краткое описание всех игр и анонсов, сделанных во время мероприятия. Напоминаем, что на следующей неделе состоится ещё один State of Play, на этот раз полностью посвящённый Final Fantasy 7 Rebirth.