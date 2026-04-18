Трой Бейкер: у Хидео Кодзимы "ещё много идей", но он может уйти от Death Stranding

Актёр Трой Бейкер, известный по ролям в Death Stranding и The Last of Us, заявил, что создатель серии Death Stranding Хидео Кодзима по-прежнему полон творческих идей. При этом он отметил, что режиссёр вполне может со временем оставить эту вселенную ради новых проектов.

Бейкер, сыгравший антагониста Хиггса в обеих частях Death Stranding, рассказал, что полностью доверяет видению Кодзимы и уверен: разработчик ещё долго будет удивлять игроков новыми концепциями.

По словам актёра, мир Death Stranding и его персонажи дают огромный простор для развития истории. Тем не менее он понимает желание Кодзимы не посвящать десятилетия работе над одной франшизой.

Бейкер отметил, что у геймдизайнера уже есть множество других идей и проектов. Среди них — экспериментальный хоррор OD, а также шпионский экшен Physint, который, по словам самого Кодзимы, должен объединить элементы кино и видеоигр.

Актёр добавил, что как зрителю ему интересно наблюдать за новыми проектами авторов, с которыми он работает, даже если они решат двигаться в совершенно другом направлении. При этом возможность вновь поучаствовать в таких проектах он называет приятным бонусом.

Хидео Кодзима остаётся одним из самых известных авторов в индустрии видеоигр. За свою карьеру он создал множество культовых проектов, включая серию Metal Gear Solid, а также оригинальную научно-фантастическую вселенную Death Stranding.