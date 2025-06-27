"Увидимся на берегу, Сэм": близняшка и баба Зина из Atomic Heart поздравили авторов Death Stranding 2 с релизом

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, не осталась в стороне от одного из самых ожидаемых релизов года — Death Stranding 2: On the Beach от Хидео Кодзимы. В честь этого события команда выпустила оригинальный промо-арт, на котором изображены Близняшка и баба Зина в стилистике культового постера с Сэмом Бриджесом.
В соцсетях Mundfish написали с юмором и уважением:
Апокалиптический научно-фантастический сюр? Ни слова больше — мы за!
Разработчики поздравили Kojima Productions, Хидео Кодзиму и PlayStation с запуском новой части и добавили тёплое: «Увидимся на берегу, Сэм» — прямую отсылку к слогану игры.
Этож каким нужно быть целителем *прекрасного* что ждать такое... // Руслан Варнин
Ну почему, первая часть как минимум оригинальная была. Сильный и глубокий сюжет, геймплей с разнообразием, звук, графика. Просто играть надо от начала до конца. Она конечно капец тянется резиново, экшена %20 на боссах, и в кучке врагов, сюжет хрен пойми (если полностью рассматривать, а не прямыми понятиями), это вывернуться наизнанку надо, что бы понять что там Хидэо со своими тараканами в голове выразить хотел. К примеру образ смолы чёрной (видимо) он взял с нефти, связав её с природой гибели и показал, вот смотри человечество что ты делаешь с планетой. И там всё такое с подсмыслом.
Глубокий сюжет - это там, где Хартмен ставл лайки и Мэйк Америка грейт эген?
Ну Хидэо такой просто. У него серьёзность, драма, отчаяние сливается с его приколами японскими. Чёрный японский юмор. Но и в нём тоже есть подсмысл, вот он шутит и вставляет Америку зачем? Он за неё топит или нет. По мне так он ржёт над ней и ненавидит.
Ой, да эти немощи всех подряд поздравляют, им только дай повод подмазаться. Они поздравляли разрабов inZOI, Alan Wake 2 ,Spider Man 2, Ghostrunner 2. Поздравлялка там ещë не отвалилась? И каждый раз рисуют какой-то кринжовенький арт. Они как типичная бабка из Одноклассников или WhatsApp, которая кидает всем подряд открытки типа "С днём дня!" или "С днём ватрушки!". Вроде ничего такого, но бесит пи*дец))
Наконец хирального гуся смыло.
Кринж
Ноунеймы поздравили того, кого они даже не знают
Забавно выглядит только это // The Badman