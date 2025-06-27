"Увидимся на берегу, Сэм": близняшка и баба Зина из Atomic Heart поздравили авторов Death Stranding 2 с релизом

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, не осталась в стороне от одного из самых ожидаемых релизов года — Death Stranding 2: On the Beach от Хидео Кодзимы. В честь этого события команда выпустила оригинальный промо-арт, на котором изображены Близняшка и баба Зина в стилистике культового постера с Сэмом Бриджесом.

В соцсетях Mundfish написали с юмором и уважением:

Апокалиптический научно-фантастический сюр? Ни слова больше — мы за!

Разработчики поздравили Kojima Productions, Хидео Кодзиму и PlayStation с запуском новой части и добавили тёплое: «Увидимся на берегу, Сэм» — прямую отсылку к слогану игры.