В Death Stranding 2 можно будет использовать гитару в качестве оружия

Благодаря ESRB появились дополнительные детали о Death Stranding 2: On The Beach. В частности, игроки смогут использовать гитару в качестве оружия. Игра в жанре экшен будет получила рейтинг M (Mature).
Это игра в жанре экшен, в которой игроки берут на себя роль курьера (Сэм Портер Бриджес), который пытается восстановить общество в постапокалиптическом мире. С видом от третьего лица игроки путешествуют по открытому миру, чтобы доставлять различные типы товаров и посылок.
По ходу игры игроки могут вступать в бой с солдатами-людьми, андроидами и призраками. Для устранения врагов используется холодное оружие (например, боевая гитара) и огнестрельное оружие (например, пулеметы и снайперские винтовки). Игроки также могут совершать скрытные убийства, чтобы незаметно выводить солдат из строя.
Иногда сражения становятся неистовыми, сопровождаются реалистичной стрельбой, брызгами крови и эффектами замедленной съемки. Некоторые эпизоды показывают дополнительные акты насилия и кровопролития: руки и ноги человека отрезает робот-самурай; человека поджигают фантастическим образом; человека разрывает пополам гигантская машина.
Вот это ИНОВАЦИИ
Никогда не видел чтобы гитару использовали как оружие, беру все свои слова обратно, кажима гейний 110% !!1!
Ок